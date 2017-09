Stand: 26.09.2017 10:51 Uhr

Aus für "Rügener Badejungen" aus Bergen

Die Deutsche Milchkontor GmbH (DMK) bleibt bei ihrer Entscheidung, die Molkerei in Bergen auf Rügen zu schließen. Das hat der Aufsichtsrat am Montagabend beschlossen. Der Käse "Rügener Badejunge" wird künftig in Thüringen hergestellt. Die Produktion in Bergen wird im November 2019 eingestellt. Betroffen von den Schließungsplänen sind 56 Mitarbeiter in Bergen, 20 hatten am Montag beim Aufsichtsrat in Zeven (Niedersachsen) noch einmal für ihre Molkerei demonstriert.

Früherer Werksleiter: "Entscheidung bar jeder Vernunft"

Damit sind alle Verkaufs- und Zukunftsoptionen vom Tisch, für das Werk in Bergen hatten sich das Handelsunternehmen Ostmilch und auch der Markeninhaber Peter Jülich aus Dortmund interessiert. "Eine Entscheidung bar jeder Vernunft und gegen alle Sachargumente", so der ehemalige Werksleiter Wolfgang Lüth die geplante Werkschließung in Bergen. Lüth hatte in den vergangenen Monaten um ein Weiterleben der Käsemanufaktur gekämpft.

Als Traditionsmarke die Wende überlebt

Der "Rügener Badejunge", der seit 1953 auf der Ostseeinsel produziert wird, ist eine Traditionsmarke aus der DDR, die die Wende überlebt hat und weiterhin sehr beliebt ist. Allerdings betrug nach DMK-Angaben das Defizit zuletzt zwei Millionen Euro pro Jahr. Selbst eine Modernisierung würde nicht zu wettbewerbsfähigen Produktionskosten führen, hieß es.

