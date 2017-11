Stand: 10.11.2017 07:49 Uhr

Asylbewerber mit Warnschuss gestoppt

Die Polizei hat bei Horst (Kreis Ludwigslust-Parchim) einen Mann aus einem Flüchtlingsheim nur mit einem Warnschuss stoppen können. Das bestätigte ein Polizeisprecher NDR 1 Radio MV am Freitag.

Mann in Flüchtlingsheim durch Warnschuss gestoppt NDR 1 Radio MV - 10.11.2017 08:00 Uhr Autor/in: Theresa Hebert Die Polizei hat bei Horst im Kreis Ludwigslust-Parchim einen Mann aus einem Flüchtlingsheim nur mit einem Warnschuss stoppen können. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Zeitungsbericht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aggressiver Asylbewerber flüchtet

Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Asylbewerber aus Marokko. Er soll in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Horst einen Mitarbeiter des Wachschutzes mit einem Messer bedroht haben. Zuvor soll er laut Polizei eine Frau belästigt haben. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der 29-Jährige. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Mann schließlich an der Bundesstraße 5.

29-Jähriger wird nach Warnschuss überwältigt

Ein Polizist feuerte einen Warnschuss ab. Als der Mann anschließend überwältigt wurde, erlitt ein Polizist schwere Verletzungen an der Hand. Der 29-jährige Asylbewerber sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizei informierte nicht über Vorfall

Dem Polizeisprecher zufolge ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Wochenende. Die Polizei hatte darüber öffentlich nicht informiert. Zu den Gründen dafür wollte der Sprecher nichts sagen.

Weitere Informationen Angespannte Lage in Flüchtlings-Erstaufnahme In der Zentralen Erstaufnahme des Landes in Horst ist die Lage angespannt. Gewalt und Streitereien gehen laut Polizei oft von Flüchtlingen aus, die schon lange in der Unterkunft sind. (05.05.2017) mehr Hintergrund: Flüchtlinge in Norddeutschland Viele Flüchtlinge sind in Norddeutschland angekommen. Auf NDR.de finden Sie aktuelle Meldungen und Hintergründe rund um das Thema sowie Informationen speziell für Flüchtlinge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.11.2017 | 08:00 Uhr