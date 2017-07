Stand: 17.07.2017 08:02 Uhr

Anhörungen zu Pipeline-Erweiterung starten

Das Genehmigungsverfahren für den Bau der umstrittenen Erdgaspipeline Nord Stream 2 geht heute in die nächste Runde: In Stralsund beginnt das Anhörungsverfahren für die geplante Erweiterung der Ostseepipeline. Dem Bergamt Stralsund und dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) als Genehmigungsbehörden liegen eigenen Angaben zufolge insgesamt mehr als 200 Stellungnahmen vor.

Erneute Diskkussion um Ackerflächen

Verbände, Fachbehörden und betroffene Bürger können ihre Bedenken nochmals mündlich vortragen. So wird unter anderem auch die Problematik der auf Rügen betroffenen Bauern Thema der Diskussion sein. Sie sollen im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen rund 1.000 Hektar Ackerland in Grünland umwandeln. Neben den Landwirten kritisieren auch die Umweltverbände Nabu, BUND und WWF das Vorhaben. Sie befürchten eine Schädigung der Umwelt, etwa durch Grabungen und chemische Einflüsse.

Umweltverbände schließen erneuten "Deal" aus

Gegen den Bau der ersten Nord Stream-Pipeline, die 2011 in Betrieb ging, hatten die Umweltverbände noch geklagt, dann aber ihre Klage nach einer Einigung mit Nord Stream über die Gründung einer millionenschweren Ostsee-Stiftung zurückgezogen. Im Zusammenhang mit dem Bau von Nord Stream 2 hatten die Verbände einen weiteren "Deal" ausgeschlossen.

Videos 00:35 min Bürger erheben Einspruch gegen Nordstream Nordmagazin Der Bauplan zur Ostseepipeline Nord Stream 2 stößt bei Bürgern und Verbänden in MV auf Widerstand. Umweltverbände fordern die Aussetzung des Genehmigungsverfahrens. Video (00:35 min)

Unternehmen glaubt alle Fragen klären zu können

Nord Stream 2 sei zuversichtlich, alle Fragen umfassend beantworten zu können, sagte der für Genehmigungen zuständige Nord-Stream-2-Manager Jens Lange. "In den kommenden fünf Tagen beantworten wir die in den Stellungnahmen und Einwendungen gestellten Fragen, Anmerkungen und Kritikpunkte."

Anhörungen können verlängert werden

Die nicht-öffentlichen Anhörungen sind bis Freitag angesetzt, können aber bei Bedarf um drei Tage verlängert werden, so ein Sprecher des Bergamts. Die Behörde schätzt, dass sich täglich zwischen 40 bis 80 Menschen beteiligen werden.

Die Tochterfirma des russischen Energieversorgers Gazprom will 2018 mit dem Bau der 1.200 Kilometer langen Leitung beginnen. In Sassnitz auf Rügen hat in der vergangenen Woche bereits die Betonummantelung der Rohre begonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.07.2017 | 07:00 Uhr