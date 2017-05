Stand: 05.05.2017 09:39 Uhr

Angespannte Lage in Flüchtlings-Erstaufnahme

Die Polizei im Kreis Ludwigslust-Parchim ist besorgt über die Lage in der Zentralen Erstaufnahme-Einrichtung des Landes in Horst bei Boizenburg. Die Situation dort führe immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen unter den Flüchtlingen.

Polizeichef berichtet im Flüchtlingsausschuss: "Lagerkoller"

Von "Lagerkoller" sprach der Chef der Polizeidirektion Ludwigslust, Hans-Peter Günzel, am Donnerstagabend vor dem Flüchtlingsausschuss des Kreistags. Gewalt und Streitereien gingen oft von denen aus, die besonders lange in der Unterkunft in Horst ausharren. Viele von ihnen sind ohne eine Perspektive, in Deutschland bleiben zu können.

20 Polizisten im Einsatz bei gewalttätigem Streit

Erst im April hatte es in der Unterkunft eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben: Etwa 15 Flüchtlinge verschiedener Nationalitäten waren in Streit geraten. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei war mit 20 Beamten aus drei Bundesländern vor Ort. In der Zentralen Gemeinschaftsunterkunft des Landes in Nostorf-Horst gibt es 400 Plätze - im April waren knapp drei Viertel davon belegt.

