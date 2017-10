Stand: 02.10.2017 07:48 Uhr

AfD will Arppe aus Partei ausschließen

Der Landesvorstand der AfD in Mecklenburg-Vorpommern will den ehemaligen Vize-Fraktionschef Holger Arppe aus der Partei ausschließen. Das Gremium hat ein entsprechendes Verfahren gegen Arppe beschlossen. Der 44-Jährige soll in Internet-Chats gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte veröffentlicht haben.

AfD-Landeschef: "Beweislage ist eindeutig"

"Entgegen seiner Ankündigung nach Bekanntwerden der Chat-Protokolle hat Herr Arppe die Partei bisher nicht verlassen", sagte AfD-Landeschef Leif-Erik Holm. Im Gegensatz zu früheren Erklärungen bestreite Arppe seine Chat-Aussagen. "Das sorgt bei uns für Verwunderung, da wir einen Teil seiner Äußerungen verifizieren konnten. Die Beweislage ist eindeutig."

Arppe hatte die AfD-Landtagsfraktion vor knapp vier Wochen verlassen, nachdem die Internet-Einträge mit ihm zugeschriebenen Gewaltäußerungen und kinderpornografischen Fantasien öffentlich geworden waren. In der Rostocker Bürgerschaft hatte er kurz darauf alle Ämter und Gremiensitze verloren. Sein Landtagsmandat hat der 44-Jährige bisher behalten.

Wildt und Weißig ausgetreten

Unterdessen wurde bekannt, dass im Zuge des offenen Richtungsstreits Christel Weißig und Bernhard Wildt die Partei verlassen haben. Weißig habe dies bereits getan, sagte ein Sprecher der Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern, der Weißig nun angehört. In einer Erklärung hieß es, Weißig wolle "nicht mehr als bürgerliches Feigenblatt" herhalten. Unmittelbar nach der Bundestagswahl hatte sich im Streit um den weiteren politischen Kurs die Landtagsfraktion der AfD in Schwerin gespalten. Vier Mitglieder des eher bürgerlichen Flügels bildeten eine eigene Fraktion, die Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV).

Kein Mitgliederschwund

Auf die Mitgliederzahl der AfD im Nordosten hat sich der Konflikt nicht ausgewirkt. Wie ein Sprecher der Landesgeschäftsstelle sagte, hat die Nordost-AfD derzeit 630 Mitglieder, zehn mehr als vor einem Monat. Damit liegt die Partei in Mecklenburg-Vorpommern mit Blick auf die Mitgliederzahl weiter auf Höhe der Grünen (645) und FDP (700). Die meisten Anhänger zählen die CDU (5.245) und die Linke (.3853) vor der SPD, die mit Manuela Schwesig die Ministerpräsidentin stellt und 2.720 Mitglieder zählt.

