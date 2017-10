AfD in MV: Krise verschärft sich

Stand: 08.10.2017 16:01 Uhr

Die Krise in der AfD von Mecklenburg-Vorpommern verschärft sich. Ein weiteres Mitglied des Vorstands, der Unternehmer Michael Bertram aus Lubmin, hat seinen Rücktritt aus dem Führungsgremium erklärt. Grund seien die extremen Entwicklungen der vergangenen Wochen. Der Zustand des Landesverbandes sei besorgniserregend, schreibt der 52-Jährige gebürtige Westfale in einer persönlichen Erklärung, die sich wie eine schonungslose Abrechnung mit den Verhältnissen in der AfD liest.

Bertram: "Mit solchen Leuten kann ich nicht mehr in einer Partei sein"

Viele Funktionsträger der AfD seien so weit nach rechts gerückt, dass ein Unterschied zur NPD kaum noch erkennbar sei. Als Beispiel nennt Bertram den Vizechef der Landtagsfraktion, Ralph Weber. Der Rechtsprofessor habe den wegen seiner gewaltverherrlichen Internet-Chats ausgeschlossenen Ex-AfD Parlamentarier Holger Arppe verteidigt. Webers Vortrag im Landtag habe ihn an NPD-Reden erinnert, schreibt der Unternehmer, und die AfD-Fraktion habe das sogar beklatscht. "Mit solchen Leuten kann ich nicht mehr in einer Partei sein, dafür schäme ich mich", sagte Betram dem NDR.

AfD werde offenbar zu einer NPD "2.0" umgebaut

Das Ex-Vorstandsmitglied beklagt, dass konservative und bürgerliche Mitglieder aus der Partei gedrängt würden. Damit solle die AfD offenbar zu einer "NPD 2.0" umgebaut werden. Auf Facebook und bei parteiinternen Stammtischen würden diese Gemäßigten regelrecht diffamiert und als Spione bezeichnet. Ihre Gespräche würden ohne ihr Wissen aufgezeichnet und dann versendet. So sei es ihm selbst ergangen - vor allem Mitarbeiter von einigen Landtagsabgeordneten würden sich bei diesen Diffamierungskampagnen besonders hervortun. Ähnlich hatte gestern der AfD-Mitbegründer Matthias Manthei seinen Parteiaustritt begründet. Manthei hatte sich einen Tag nach der Bundestagswahl mit drei weiteren EX-AfD-Abgeordneten zur Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) zusammengetan.

Landespartei und Fraktion gelten als führungslos

Seit der Aufspaltung gelten Landespartei und Fraktion als führungslos. Als einer von zwei Landesvorsitzenden ist vor knapp zwei Wochen der neue BMV-Fraktionschef Bernhardt Wildt zurückgetreten. Für ihn und für Bertram muss die AfD auf ihrem Parteitag im November Ersatz suchen. Der bisherige AfD-Fraktions- und Parteichef Leif-Erik Holm ist nach seinem Einzug in den Bundestag damit beschäftigt, seine Position in der neuen Bundestagsfraktion zu festigen. Holm wird am Dienstag allerdings in Schwerin erwartet. Dann wählt die auf 13 Abgeordnete reduzierte AfD-Fraktion einen neuen Vorstand.

Neuauflage des "Schweriner Wegs" möglich

Neuer Fraktionsvorsitzender will der Innenexperte Nikolaus Kramer werden, als neuer parlamentarischer Geschäftsführer ist Rechtsaußen Weber im Gespräch. Da Weber sich bei den übrigen Fraktionen durch seine völkisch-nationalistischen Äußerungen unmöglich gemacht hat, wird zumindest bei SPD und Linken über eine Neuauflage des Schweriner Wegs nachgedacht. Der Begriff beschreibt den Umgang der demokratischen Landtagsparteien mit der damaligen NPD-Fraktion. Der Schweriner Weg galt zwischen 2006 und 2016 zehn Jahre lang als das Instrument im Umgang mit der NPD. Der rechtsextremen Fraktion wurden zwar formal alle parlamentarischen Rechte gewährt, inhaltlich gab es jedoch kein Zusammengehen und eine komplette Isolierung.

