Abgesackte A 20: Behelfsbrücke ab 2018

Die Stelle ist zehn Meter breit, 40 Meter lang und zweieinhalb Meter tief. Die abgesackte Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird den Verkehr in die Urlaubsgebiete an der Ostsee wohl für mehrere Jahre behindern. Heute stellte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) Pläne vor, wie der Verkehr während der langwierigen Sanierung der Brücke bewältigt werden soll. "Außerdem haben wir die dauerhafte Instandsetzung der Ostseeautobahn in diesem Bereich in Angriff genommen", so Pegel.

Derzeit ist die Autobahn in Richtung Rostock komplett gesperrt und in Richtung Stettin nur auf einer Fahrbahn frei. Laut Pegel soll die verbliebene Fahrspur in Richtung Stettin befahrbar bleiben, "solange dies unter Gewährleistung der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer vertretbar ist". Dies werde täglich kontrolliert. "Die aktuellen Messergebnisse deuten nicht auf eine erforderliche Vollsperrung hin."

Behelfsbrücke kommt

An der Abbruchstelle der A 20 bei Tribsees soll voraussichtlich ab Sommer 2018 eine Behelfsbrücke den Verkehr mindestens einspurig in beiden Richtungen ermöglichen. Der Bund habe signalisiert, eine solche Brücke zeitnah zur Verfügung zu stellen, hieß es. Vergangene Woche sei bereits die Planung für die 80 bis 100 Meter lange, auf Großbohrpfählen gegründete Brücke beauftragt worden. Ein Versprechen, dass alles bis zu den Sommerferien abgeschlossen ist, könne angesichts zahlreicher Unwägbarkeiten derzeit allerdings nicht gegeben werden. Über die A 20 rollt ein Großteil des Verkehrs in die Urlaubsgebiete an der Ostsee.

Provisorische Anschlussstelle geplant

Außerdem sind demnach zwei weitere Alternativen in Arbeit. So soll zusätzlich zur aktuellen Umleitungsstrecke über Sanitz die Landesstraße 23 über Böhlendorf genutzt werden. Dort wird derzeit ebenfalls gebaut - jetzt aber mit erhöhtem Tempo. Sollte die Straße Anfang November fertig sein, soll sie ab der Abfahrt Bad Sülze nur in eine Richtung befahrbar sein - nämlich für die Umleitung in Richtung Stettin. Die zweite Alternative ist eine Auf- und Abfahrt, die etwa einen Kilometer weiter hinter der Ortschaft Langsdorf bis zum Jahresende komplett neu gebaut werden soll. Dann müssten die Autofahrer in beiden Richtungen nur noch einen vier Kilometer langen Umweg fahren.

Schnelle Maßnahmen gefordert

Zuletzt waren Forderungen nach zügigem Handeln immer lauter geworden. Der Vorsitzende des Landestourismusverbands, Wolfgang Waldmüller, sprach sich für schnelle Abhilfe aus - auch wenn es teuer wird. Mit Blick auf die Urlaubssaison 2018 sprach Waldmüller von einem Fiasko. Denn neben den Bauarbeiten bei der Petersdorfer Brücke auf der A 19 gibt es nun ein zweites Nadelöhr, durch das sich die Urlauber im kommenden Jahr quälen müssten. Die Bauarbeiten an der Autobahn 20 müssten sofort zur Chefsache erklärt werden. Waldmüller forderte zudem, für den Übergang eine Ersatzstraße zu bauen - und zwar sofort. Dabei dürfe der Blick auf die Kosten keine Rolle spielen, die Verluste für die Wirtschaft und den Tourismus seien weitaus größer.

Kritik auch vom Verband des Verkehrsgewerbes und Steuerzahlerbund

Auch der Landesverband des Verkehrsgewerbes und der Steuerzahlerbund in Mecklenburg-Vorpommern schalten sich in die Debatte um die A 20 ein. Der Geschäftsführer des Landesverbands des Verkehrsgewerbes, Norbert Voigt, machte auf die immensen Belastungen für die Anwohner an der Umleitungsstrecke aufmerksam - auch durch die vielen Lastwagen, die sich durch die teils schmalen Straßen quälen müssten. Dafür könnten die Lkw-Fahrer zwar nichts, sie hätten aber trotzdem den schwarzen Peter. Für die Vorsitzende des Steuerzahlerbundes in Mecklenburg-Vorpommern, Sophie Mennane-Schulze, ist klar, dass letztlich in jedem Fall der Steuerzahler die Kosten tragen werde. Sämtliche Haftungsfristen gegenüber den Bauverantwortlichen seien abgelaufen. Sie betonte aber, man müsse bei all der Diskussion froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert sei.

