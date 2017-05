Stand: 11.05.2017 12:25 Uhr

Abbruch an Steilküste: Mann verletzt gerettet

An der Steilküste von Rügen ist am Donnerstagvormittag eine Person von Geröll verschüttet worden. Der Mann konnte verletzt gerettet werden. Wie die Polizei in Stralsund mitteilte, sei der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen.

Baggerarbeiten lösten offenbar Abbruch aus

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann unterhalb der Steilküste in Klein Zicker unterwegs. Offenbar lösten Baggerarbeiten an der Steilküste dann einen Geröllabbruch aus, so eine Polizeisprecherin. Der Mann, der zu dem Zeitpunkt des Abbruchs direkt unterhalb der Steilküste gestanden habe, sei von dem Geröll getroffen und verschüttet worden.

Ermittlungen dauern an

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern noch an. Auch nähere Angaben zu dem Verschütteten stehen noch aus. Der Abbruch ereignete sich nicht an der berühmten Kreideküste, sondern im Südosten der Insel, wo die Steilküste durch Sand und Mergel geprägt ist. Erst vor rund zwei Wochen war eine Hamburger Touristin von den Kreidefelsen in den Tod gestürzt.

