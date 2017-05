Stand: 11.05.2017 14:42 Uhr

Abbruch an Steilküste: 92-Jähriger verletzt

An der Steilküste von Rügen ist am Donnerstagvormittag ein 92-Jähriger aus der Gemeinde Thiessow von Geröll verschüttet worden. Wie die Polizei in Stralsund mitteilte, sei der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Es besteht Verdacht auf einen Oberschenkelbruch sowie ein Schädel-Hirn-Trauma.

Rügener Kreidefelsen: Schön und gefährlich NDR//Aktuell - 08.05.2017 16:00 Uhr Die Kreidefelsen auf Rügen sind ein beliebtes Fotomotiv. Doch die Landschaft ist lebensgefährlich für Spaziergänger, die sich von den Wegen entfernen - denn die Küste bröckelt.







Baggerarbeiten lösten offenbar Abbruch aus

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann offenbar vom Strand in Klein Zicker aus Baggerarbeiten oberhalb der etwa fünf Meter hohen Steilküste beobachten. Unterhalb der Steilküste war der entsprechende Abschnitt abgesperrt, hieß es von der Polizei. Der Verunglückte missachtete die Absperrung offenbar nicht und wurde von einem größeren Brocken verletzt. Der Bagger soll sich zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht mehr unmittelbar an der Abbruchkante befunden haben.

Bagger sollte Überreste früherer Radarstation abreißen

Mit den Baggerarbeiten sollten Überreste eines früheren Radarstützpunktes der sowjetischen Streitkräfte abgerissen werden,hieß es vom Amt Mönchgut-Granitz. Dort waren in den vergangenen Jahren immer wieder Leitungen und Fundamentreste zum Vorschein gekommen, nachdem Küstsenstücke abgebrochen waren. Mit der Baumaßnahme soll der Lebensraum für Tiere verbessert werden. Nach Angaben eines Sprechers des Biosphärenreservats Südost-Rügen brüten in der Steilküste besonders viele Uferschwalben.

Ermittlungen dauern an

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Arbeiter sollen zum genauen Unfallhergang noch befragt werden. Der Abbruch ereignete sich nicht an der berühmten Kreideküste, sondern im Südosten der Insel, wo die Steilküste durch Sand und Mergel geprägt ist. Erst vor rund zwei Wochen war eine Hamburger Touristin von den Kreidefelsen in den Tod gestürzt.

