A 20: Pegel dämpft Hoffnung auf zügige Reparatur von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat Hoffnungen auf eine schnelle Reparatur der abgesackten A 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) erneut gedämpft. Der SPD-Politiker sagte am Donnerstag im Landtag, auch bei Einsatz aller Kräfte handele es sich um eine "mehrjährige Aufgabe". Einen Zeitplan nannte er nicht. Pegel war offenkundig bemüht, ein realistisches Bild von der Lage zu zeichnen.

Pegel dämpft Erwartungen an Behelfsbrücke

Die Koalitionsfraktionen CDU und SPD hatten die "Pannenautobahn" A 20 per Dringlichkeitsantrag zum Thema im Parlament gemacht. Es ging den Regierungsfraktionen um Ursachen und Folgen der Sperrung und der nur einspurigen Befahrbarkeit in Richtung Stettin und vor allem: um ein Bekenntnis zur A 20 als "Lebensader" des Landes. Pegel sagte, auch der Plan einer Behelfsbrücke lindere die Not nicht völlig. Diese Brücke werde pro Richtung nur eine Spur ermöglichen - Geschwindigkeitsbegrenzungen und Staus seien die Folge. Außerdem müsse geklärt werden, ob weitere Abschnitte vor und hinter dem Fahrbahn-Abbruch ausreichend stabil sind, nur dann könne die Not-Brücke über den Abschnitt gelegt werden. Die Prüfung dauere aber noch an.

Bei Ausweitung des Abbruchs droht Vollsperrung

Er hoffe außerdem, sagte Pegel den Abgeordneten, dass die A 20 in Richtung Stettin weiter einspurig befahrbar bleibe. Der Sand an der Abbruchkante sacke aber weiter nach - jeder, der im Sandkasten gebuddelt habe, kenne das. Wenn das die Sicherheit auf der noch offenen Fahrspur in Richtung Stettin gefährde, werde auch diese Spur gesperrt. Für die Umleitungsstrecke würden sich dann zusätzliche Belastungen ergeben, denn auch sie sei auf moorigem Grund gebaut. Noch halte sie sicher aber "wacker", sagte Pegel.

Belastungen für Anwohner so gering wie möglich halten

Der SPD-Politiker dämpfte auch die Erwartung, dass die Umleitungsstrecke durch eine provisorische Anschlussstelle abgekürzt werden könne. Auch diese neue Straße würde über moorigen Untergrund führen und müsste entsprechend gegründet werden. Möglicherweise wäre es besser, Zeit und Kosten in die anstehende Reparatur der A 20 zu stecken. Der Minister und alle Fraktionen waren sich einig: Die Belastungen der Anwohner an der Umleitungsstelle müssten so gering wie möglich sein. Das Parlament bedankte sich für das "Verständnis" der Anwohner. Für den Landtag ist klar: Die Kosten für die A-20-Reparatur müsse der Bund übernehmen.

