Stand: 23.10.2017 12:26 Uhr

A 20: Anwohner leiden unter Verkehrschaos

Morgens um kurz vor sieben in Dettmannsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Kathleen Sarrazin und ihre Kinder frühstücken. Gleich muss der zwölfjährige Lukas mit dem Fahrrad los. Doch sein Schulweg hat sich in den letzten Wochen stark verändert: Ohne Pause rollen Lastwagen und Autos über die Hauptstraße. Seit drei Wochen läuft der gesamte Verkehr der Autobahn 20 in Richtung Rostock vor ihrer Haustür entlang. Die Mutter von vier Kindern macht sich Sorgen: "Man hat ein blödes Gefühl, weil man weiß, es fahren so viele Autos. Man fragt sich, klappt alles? Denken sie wirklich an den Fahrradhelm? Denken sie auch daran, zwei Mal nach links und rechts zu gucken?"

A-20-Umleitungen: Verkehr belastet Anwohner Nordmagazin - 20.10.2017 19:30 Uhr Die A-20-Abbruchstelle bei Tribsees stellt nicht nur die Autofahrer vor Probleme. Auch für die Anwohner der Umleitungsstraße in Dettmannsdorf hat sich der Alltag stark verändert.







4 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen in dem kleinen Ort liegt eine gute Viertelstunde entfernt: Auf der Autobahn A 20 bei Tribsees hat sich ein Krater gebildet. Inzwischen ist er mehr als sechs Meter tief. Die Fahrbahn sackt dort ins Moor. Noch fahren Autos auf einer Spur in Richtung Stettin. Ronald Normann von der Straßenbaubehörde geht allerdings davon aus, dass auch diese bald einbrechen wird.

"Der gesamte Untergrund ist in Bewegung und die Entwicklung wird so sein, dass wir diesen Straßendamm in der Form nicht halten können", erklärt der Experte. Wenn das passiert, müssten alle Fahrzeuge, um die 20.000 am Tag, über Dörfer wie Dettmannsdorf umgeleitet werden. Normann und seine Kollegen brüten in diesen Tagen über den Straßenkarten. Sie arbeiten an kürzeren Umleitungen und provisorischen Auffahrten.

Autobahn 20: Wenn die Straße plötzlich versinkt



















Nicht das erste Problem mit der A 20

Gutachter versuchen nun zu klären, wie es zum Absacken der Autobahn kommen konnte. Aber dies ist nur eines von mehreren Ereignissen auf der A 20: Im Jahr 2004 sorgen Rillen im Beton bei Schönberg für so einen Lärm, dass das Tempo auf 100 beschränkt wird. Später wird der sogenannte Brüllbeton mit Asphalt überzogen. Dabei lösen sich im Regen klebrige Wachse und beschädigen mehrere Hundert Autos. Ein Jahr danach bilden sich in der Sommerhitze Blasen im Asphalt. Sie müssen aufgebohrt werden. Mehrere Male sackt die Autobahn ab, zum Beispiel zwischen Lübeck und Wismar.

Christian Hieff vom ADAC Hansa sagt, dass ähnliche Baupannen auch auf anderen Autobahnen vorkämen. "Allerdings jetzt diese Häufung und diese Katastrophe, das ist natürlich mehr als ärgerlich. Da steht die Frage im Raum: Ist die A20 wirklich so eine Unglücks-Autobahn?" Das sieht die Landesbehörde anders, Fehler bei der Planung schließt sie aber nicht aus.

Die Sanierung wird Jahre dauern

Gebaut hat die Autobahn vor 20 Jahren die Gesellschaft DEGES, gegründet vom Bund und mehreren Ländern. Statt jetzt nach Verantwortlichen zu suchen, so Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD), wolle er sich vor allem darum kümmern, wie lange die andere Fahrbahn-Seite noch hält: "Bisher sagen mir die Kolleginnen und Kollegen ist diese Fahrbahn unglaublich stabil. Viel stabiler als wir vor zehn Tagen prognostiziert haben, aber wir wissen, dass sie sich bewegt."

Die Sanierung der A 20 wird wohl noch Jahre dauern. Familie Sarrazin in Dettmannsdorf hofft, dass es bald eine andere Umleitung gibt - und damit keine Autoschlangen und Lärm mehr in ihrem Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.10.2017 | 06:50 Uhr