Stand: 04.01.2017 07:46 Uhr

A 19: Petersdorfer Brücke wird heute gesperrt

Die Autobahn 19 Berlin-Rostock wird heute ab 11 Uhr bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind Vorbereitungen für den Abriss der Petersdorfer Brücke. Nach Angaben des Infrastrukturministeriums soll die Sperrung vier Stunden dauern.

Teilbrücke wird durchschnitten

In dieser Zeit wird die marode westliche Teilbrücke in der Mitte quer durchgeschnitten. Aus Sicherheitsgründen wird der Verkehr, der momentan über die östliche Teilbrücke läuft, umgeleitet. Autofahrer können zwischen den Anschlussstellen Röbel und Malchow von 11 Uhr an die Bundesstraßen 192, 103 und 198 nutzen.

Neubau soll 2018 fertig sein

Auch die Wasserstraße unter der Brücke muss vier Stunden lang gesperrt werden. Die Petersdorfer Brücke wird komplett saniert. Von Donnerstag an wird die westliche Teilbrücke Stück für Stück abgetragen. Der Neubau soll im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. Danach wird die östliche Teilbrücke erneuert. Autofahrer müssen also noch lange - vor allem an Wochenenden und zur Hauptreisezeit - mit kilometerlangen Staus rechnen.

