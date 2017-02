Stand: 13.02.2017 09:24 Uhr

Geburtstag: Landesrabbiner Wolff wird 90

Die Wochenzeitung "Die Zeit" bezeichnete William Wolff einmal als den "vielleicht skurrilsten Rabbiner unter der Sonne" und das ARD-Kulturmagazin "titel, thesen, temperamente" nannte ihn einen Mann "voller Witz und Weisheit". Spätestens seit die Dokumentation "Rabbi Wolff" im Jahr 2016 in den Kinos zu sehen war, ist Wolff über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus bekannt.

Landespolitiker würdigen Ehrenbürger und Rabbiner

Heute begeht der ehrenamtliche Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern seinen 90. Geburtstag. In der Landeshauptstadt soll der Schweriner Ehrenbürger mit einem Empfang gewürdigt werden. Im Neustädtischen Palais sollen unter anderen Ministerpräsident Erwin Sellering und Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (beide SPD) Leben und Arbeit von Rabbiner Wolff würdigen.

In Berlin geboren, 1939 nach London geflohen

Seit 2002 bekleidete Wolff das Amt in den beiden Gemeinden in Schwerin und in Rostock. Vor zwei Jahren begann mit Juri Kadnikow ein neuer Rabbiner seine Arbeit im Land. Der nun 90-jährige gebürtige Berliner Wolff bleibt aber in ehrenamtlicher Funktion den Gemeinden erhalten. Wolff, der 1939 nach London floh, wohnt nach wie vor in der britischen Hauptstadt und pendelt nach Schwerin und Rostock.

Kein ganz unbeschwerter Tag für Wolff

Bis Ende der 70er-Jahre war Wolff in Großbritannien ein geachteter Journalist, schrieb für den "Daily Mirror" und wurde regelmäßig in die ARD-Fernsehsendung "Der Internationale Frühschoppen" eingeladen. Nach dem Tod seines Zwillingsbruders Joachim vor über 40 Jahren hatte er zuvor lange seinen Geburtstag nicht gefeiert, erklärte Wolff im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Ihm sei jedoch klar, dass gerade der runde Geburtstag ein besonderes Datum sei.

Wolff: "100 Jahre würden mehr als genügen"

Wolff selbst gründete keine eigene Familie. Der bekennende Freund des Pferderennens bezeichnet sich selbst gerne als Arbeitspferd, nicht als Rennpferd. Noch immer arbeite er gerne in seinen Gemeinden, so Wolff. Auf einen traditionellen jüdischen Geburtstagswunsch ("Mögest du 120 Jahre alt werden") bezogen, scherzte Wolff zuvor, ihm würden 100 Jahre mehr als genügen. Er sei sich jedoch bewusst, dass die Zukunft beschränkt sei.

