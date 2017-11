Stand: 12.11.2017 10:07 Uhr

16 Glätteunfälle im Westen des Landes

Im Westen Mecklenburg-Vorpommerns hat es in der Nacht zu Sonntag 16 Glätteunfälle gegeben. Alle gingen glimpflich aus, nur zwei Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden aller Unfälle auf rund 75.000 Euro.

Sieben Glätteunfälle auf der A 20

Um 2.30 Uhr sei der erste Notruf bei der Polizei eingegangen, so ein Sprecher. Auf der Autobahn 20 war ein Auto nahe der Anschlussstelle Grevesmühlen ins Schlingern geraten, in die Leitplanke geprallt und schließlich in der Mitte der Fahrbahn stehen geblieben. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Anschließend kam es auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Neukloster zu sechs weiteren Glätteunfällen.

Transportfahrer bleibt bei Überschlag unverletzt

Auch auf der A 19 und der A 14 gerieten Autofahrer ins Schleudern. Auf der A 14 verlor der Fahrer eines Transporters die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich. Der Mann konnte aber unverletzt aussteigen. Auf kleineren Straßen in und um Schwerin, sowie in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg kamen ebenfalls Autofahrer von der Fahrbahn ab.

