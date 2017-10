Stand: 24.10.2017 13:15 Uhr

Zweijährige getötet - Polizei sucht Vater

Ein zweijähriges Mädchen ist am Montagabend im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek getötet worden. Das Kind habe Schnittverletzungen am Hals erlitten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Der tatverdächtige Vater sei auf der Flucht, so die Ermittler. Die Fahndung nach ihm laufe. Die Mordkommission ermittelt.

Die 32 Jahre alte Mutter habe einen Schock erlitten und werde ebenso wie ihr Sohn medizinisch betreut. Die Polizei zog das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes hinzu.

Mädchen in Neugraben-Fischbek getötet NDR 90,3 - 24.10.2017 12:00 Uhr In Hamburg ist ein zweijähriges Mädchen getötet worden. Die Umstände sind noch unbekannt, die Polizei sucht nach dem Vater. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.







Frau wollte Anzeige erstatten

Noch kurz vor der Tat hatte die Mutter Hilfe bei der Polizei gesucht. Die Frau erschien bei den Beamten, um eine Anzeige wegen einer Bedrohung zu erstatten. Gemeinsam fuhren sie in die Wohnung des Ehepaares in Neugraben-Fischbek. Dort wollten die Beamten den 33-Jährigen aus dem Haus schicken. Die Polizisten betraten die Wohnung und entdeckten den leblosen Körper der Zweijährigen. Der Vater war verschwunden.

Die Familie wurde vom Jugendamt betreut. Das bestätigte der Bezirk Harburg auf Nachfrage von NDR 90,3.

