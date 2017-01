Stand: 22.01.2017 11:24 Uhr

Zwei Sprachen parallel: Neues Kino in Hamburg

Viele Kino-Fans schwören auf die Originalfassungen, andere wollen Filme nur synchronisiert erleben. In Hamburg gibt es jetzt ein Kino, in dem man sich nicht vorher entscheiden muss: Das SchanzenKino 73, gleich neben der Roten Flora im Schanzenviertel, bietet ab sofort beide Sprachversionen gleichzeitig an.

Auch die Lautstärke kann man auswählen

Über Kopfhörer an jedem Platz können die Besucher auswählen, welche Version sie hören wollen. Auch die Lautstärke ist individuell einstellbar. Im Saal selbst bleibt es dagegen leise.

Dirk Evers, der Betreiber einiger der beliebten Open-Air-Kinos, hat die Idee umgesetzt und dafür eine neue Software entwickeln lassen. Sein Kino-Unikat verfügt über zwei Säle mit 50 Plätzen. Bei Bedarf kann man sie zu einem großen Raum erweitern. Im Programm stehen Actionfilme ebenso wie Arthouse-Kino.

