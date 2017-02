Stand: 01.02.2017 16:52 Uhr

Zwei Obdachlose bei Brand verletzt - Mann gefasst

Nach dem Feuer in einem Parkhaus an den Hamburger Landungsbrücken, bei dem zwei Obdachlose verletzt worden sind, hat die Polizei am Mittwoch den möglichen Brandstifter festgenommen. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um einen 29-Jährigen. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu Dienstag die Schlafstätte der beiden 32 und 43 Jahre alten Männer vorsätzlich angezündet zu haben.

Videoaufnahmen ausgewertet

Die Polizei kam dem mutmaßlichen Täter durch Aufnahmen einer Videokamera auf die Spur, die polizeiintern veröffentlicht wurden. Ein Beamter erkannte daraufhin den 29-Jährigen in der Lindenallee in St. Georg und nahm ihn fest.

Müllhaufen angezündet

Über ein mögliches Motiv für die Tat wurde bisher nichts bekannt. Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr waren Rettungskräfte in der Nacht zu Dienstag von Passanten zu dem Parkdeck Höhe Brücke C gerufen worden. Dort fanden sie einen etwa drei Quadratmeter großen, brennenden Müllhaufen vor. Das Feuer sei gelöscht und die beiden Obdachlosen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie konnten die Klinik wenig später wieder verlassen.

Weitere Informationen mit Video Obdachlose verletzt - Polizei sucht Brandstifter Zwei Obdachlose sind bei einem Feuer auf einem Parkdeck bei den Hamburger Landungsbrücken verletzt worden. Offenbar hat ein unbekannter Mann die Schlafstätte der beiden angezündet. (31.01.2017) mehr 02:15 min Brandanschlag auf zwei Obdachlose? 31.01.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Zwei Obdachlose sind bei einem Feuer auf einem Parkdeck bei den Hamburger Landungsbrücken verletzt worden. Offenbar hat ein Unbekannter die Schlafstätte der beiden angezündet. Video (02:15 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2017 | 18:00 Uhr