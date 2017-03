Stand: 20.03.2017 20:40 Uhr

Zwei Leichen in Rothenburgsort entdeckt

In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort sind am Montagabend zwei Tote entdeckt worden. Es handele sich um einen Vater und seinen neun Jahre alten Sohn, sagte eine Polizeisprecherin. Die Mordkommission hat die Ermittlungen in der Wohnung am Ausschläger Allee übernommen, wie NDR 90,3 berichtete.

Experten der Spurensicherung sind vor Ort. Die Hintergründe sind bislang unklar. Laut Polizei hatte die Feuerwehr am Abend die Wohnung geöffnet und die Leichen gefunden. Über die Todesumstände und weitere Hintergründe konnten die Beamten am Montagabend noch nichts sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.03.2017 | 20:00 Uhr