Stand: 26.04.2017 08:48 Uhr

Zwei Festnahmen nach neuem Autobrand

Die Hamburger Polizei hat nach einem weiteren Autobrand in Hamburg-Eimsbüttel zwei junge Männer als mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Gegen drei Uhr hatte in der Straße Kaiser-Friedrich-Ufer ein Ford Fiesta in Flammen gestanden. Die Polizei löste daraufhin eine Fahndung aus. Auch Zivilfahnder sollen beteiligt gewesen sein. Dabei fielen den Ermittlern die beiden Männer durch ihr "verdächtiges Verhalten" auf, wie ein Polizeisprecher sagte.

Festnahme nach Autobrand Hamburg Journal - 26.04.2017 19:30 Uhr Nach einem erneuten Autobrand im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Ob Haftbefehl erlassen wird ist noch unklar.







Verdächtige sind 19 und 22 Jahre alt

Die beiden Festgenommenen sind 19 und 22 Jahre alt. Offenbar wurden sie noch in der Nacht getrennt voneinander befragt. Mit welchem Ergebnis, ist offen. Ob gegen die beiden nun Haftbefehl erlassen wird und ob sie möglicherweise für weitere Taten verantwortlich sind, ist unklar.

Immer wieder Brände in der Umgebung

In den vergangenen Wochen hatten Unbekannte in Hamburg immer wieder Feuer gelegt. Zuletzt hatten in Eppendorf und Hoheluft mehrere Geländewagen, ein Motorroller und Papiercontainer gebrannt. Erst vor zwei Tagen war zudem das Restaurant Poletto Winebar Ziel eines mutmaßlichen Anschlags. Unklar ist bislang, ob einige der Taten mit dem bevorstehenden G20-Gipfel in Zusammenhang stehen.

