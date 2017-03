Zu Fuß von Hamburg nach Schanghai

Kai Markus Xiong: Von Hamburg nach Schanghai

12.000 Kilometer will Kai Markus Xiong zu Fuß zurücklegen. Los geht es in Hamburg, das Ziel ist Schanghai. Mit dem Lauf will der 44-Jährige für Völkerverständigung werben.