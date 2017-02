Stand: 03.02.2017 11:37 Uhr

Zoll findet Rekordmenge an Kokain in Hamburg

Hamburger Zollfahnder haben im Hafen 717 Kilo Kokain sichergestellt. Das teilte der Zoll am Freitag mit. Gefunden wurden die Drogen bereits am 18. Januar. Sie waren in einem Container mit Metallschrott versteckt, der aus Curaçao in die Niederlande verschickt werden sollte. Laut Ermittlern ist es die größte Menge an Kokain, die vom deutschen Zoll jemals sichergestellt wurde.

Straßenverkaufswert von 145 Millionen Euro

Das Kokain habe einen sehr hohen Reinheitsgrad von 80 Prozent. Womöglich hätte es für den Straßenverkauf auf etwa 2,8 Tonnen gestreckt werden sollen - und dann einen Straßenverkaufswert von 145 Millionen Euro gehabt. Norbert Drude, Leiter des Zollkriminalamts, erklärte am Freitag, der Fund zeige die "Effizienz modernster Technik". Die Zollfahnder hätten die Pakete mit dem Kokain mit Hilfe einer Containerprüfanlage entdeckt.

Drogen in Bleiblechen versteckt

Dabei hätten sich die Täter große Mühe gegeben, die Drogen zu verstecken: Die Kokain-Pakete seien in Bleibleche eingeschlagen gewesen, erklärte der Zoll. Die Fahnder vermuten, dass die Drogen dadurch in einer Röntgenkontrolle hätten übersehen werden sollen. Zusätzlich seien die Bleiblöcke in Benzin getränkt gewesen - womöglich, um Drogenspürhunde zu täuschen. Ohne Erfolg: Sowohl die Hunde als auch das Röntgengerät hätten ihren Dienst erfüllt.

Zusammenhang mit Geiselnahme in den Niederlanden

Hinter dem Schmuggel stecke eine internationale Bande. Es habe am vergangenen Montag in den Niederlanden eine Geiselnahme gegeben, bei der es um das Kokain ging. Mehrere Mitglieder der Bande hätten sich schon gegenseitig umgebracht. Mit der Bekanntgabe der Beschlagnahme vom 18. Januar wollten die Behörden die Brisanz aus dem Bandenkonflikt nehmen, erklärte René Matschke, der Leiter des Zollfahndungsamtes.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.02.2017 | 12:00 Uhr