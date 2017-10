Stand: 26.10.2017 13:27 Uhr

Zerstückelte Frauenleiche: Belohnung ausgesetzt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten in Hamburg haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Die 48-Jährige hatte als Prostituierte im Hamburger Stadtteil St. Georg gearbeitet und war zuletzt am 1. August am Hansaplatz in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen worden. Zwei Tage später hatten Spaziergänger ein erstes Köprerteil der 48-Jährigen in der Elbe am Anleger Wittenbergen im westlichen Stadtteil Rissen entdeckt.

Videos 00:35 Erste Spur im Prostituiertenmord Hamburg Journal 18.00 Im Fall der zerstückelten Frauenleiche hat die Polizei eine erste Spur. Die Beamten suchen einen Mann, mit dem die als Prostituierte arbeitende Frau auf dem Hansaplatz gesehen wurde. Video (00:35 min)

Körperteile entdeckt

Bis zum 16. August wurden in verschiedenen Gewässern im Hamburger Stadtgebiet weitere Körperteile entdeckt, die die Polizei der 48-Jährigen zuordnen konnte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag weiter mitteilten, suchen die Ermittler nach Zeugen, die die Frau aus Äquatorialguinea noch nach 14 Uhr am 1. August gesehen haben.

Auch Angaben zu dem Unbekannten, mit dem sie zuletzt gesehen wurde, sind erwünscht. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er soll eine blaue Oberbekleidung und eine Kopfbedeckung getragen haben. Außerdem soll er eine Plastiktüte bei sich gehabt haben, in der möglicherweise Videokassetten waren.

Beobachtungen an Fundorten gesucht

Außerdem sind Polizei und Staatsanwaltschaft an Beobachtungen an den Fundorten der Leichenteile interessiert. Außer dem Uferbereich am Leuchtfeuerstieg in Rissen gab es folgende Fundorte: Tiefstack-/Billbrookkanal (7. August), Goldbekkanal (8., 10. und 11. August), Brandshofer Schleuse (9. und 12. August), Billekanal (15. August) und Billwerder Bucht (16. August).

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder das Landeskriminalamt 41 entgegen, entweder unter der Telefonnummer 040 - 4286 56789 oder per E-Mail lkahh41@polizei.hamburg.de.

Weitere Informationen Kopf gehört zur Leiche einer 48-Jährigen Ein DNA-Test brachte Gewissheit: Der im Hamburger Billekanal entdeckte Frauenkopf gehört zu einer getöteten 48 Jahre alten Frau. Insgesamt wurden bislang zwölf Leichenteile gefunden. (18.08.2017) mehr Leichenteile am Elbufer: Polizei sucht Zeugen Im Hamburger Stadtteil Rissen sind am Elbstrand Teile einer Leiche gefunden worden. Laut Polizei soll es sich bei der Toten um eine 48-jährige Frau handeln. Die Polizei bittet um Hinweise. (04.08.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.10.2017 | 12:00 Uhr