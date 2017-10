Stand: 11.10.2017 18:03 Uhr

Zahl der Hamburger Millionäre steigt

In Hamburg ist die Zahl der Einkommensmillionäre deutlich gestiegen. Das Statistikamt Nord zählte 867 Großverdiener, das ist ein Plus von 20 Prozent innerhalb von drei Jahren. Die Zahlen stammen allerdings aus dem Jahr 2013. Wegen der langwierigen Steuererhebung verfügt das Statistikamt nicht über aktuellere Daten.

Weitere Informationen Link Große Unterschiede zwischen den Hamburger Stadtteilen Mehr Steuerpflichtige, mehr Einkommen, mehr Steuereinnahmen: Das Statistikamt Nord mit den aktuellsten Zahlen für Hamburg als pdf-Dokument. Sie stammen aus dem Jahr 2013. extern

Nienstedten liegt vorn

Der Zuwachs von 143 Einkommensmillionären seit 2010 ist kräftig, davor war die Zahl allerdings wegen der Finanzkrise um den selben Wert geschrumpft. Stabil blieb dagegen die Liste der wohlhabendsten Stadtteile: Vorn liegt Nienstedten, wo ein Steuerzahler im Durchschnitt jährlich 120.000 Euro verdient, gefolgt von Blankenese mit 117.000 und Harvestehude mit 111.000 Euro.

Auf einen Bruchteil dessen kommen Einwohner in den ärmeren Stadtteilen: Auf der Veddel verdient man im Durchschnitt nur 16.000 Euro und in Billstedt, Rothenburgsort, Horn, Dulsberg und Steilshoop gerade mal knapp über 20.000 Euro. Dabei stieg das Durchschnittseinkommen in den drei Jahre insgesamt um zehn Prozent - aber vor allem in den reichen Stadtteilen. Das Hamburger Durchschnittseinkommen lag im Jahr 2013 bei 39.054 Euro, 69 Prozent der Hamburger verdienten allerdings weniger.

Arm und Reich in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Mehr als eine Million Euro Jahreseinkommen: Inzwischen sind es 867 Hamburger, die diese Grenze übersteigen. Zwischen den Stadtteilen gibt es gewaltige Unterschiede beim Durchschnittsverdienst.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2017 | 18:00 Uhr