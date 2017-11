Stand: 17.11.2017 11:33 Uhr

Yoko Ono gewinnt vor Gericht gegen "Yoko Mono"

Das Hamburger Landgericht hat am Donnerstag den etwas bizarren Rechtsstreit von Yoko Ono gegen den Besitzer der "Yoko Mono"-Bar entschieden. Der Betreiber darf seine Kneipe künftig nicht mehr "Yoko Mono" nennen. Die Verwendung von Yoko Onos Namen sei eine unberechtigte Namensanmaßung, urteilte das Gericht. Man könne denken, die Witwe des legendären Beatles-Musikers John Lennon habe etwas mit der kleinen Hamburger Bar zu tun.

19 Jahre störte sich keiner am Namen

19 Jahre lang war der Name der Bar unbeanstandet geblieben. Und mittlerweile sei das "Yoko Mono" bereits selbst so etwas wie eine Marke in Hamburg, hatte der Barbesitzer argumentiert, der noch eine zweite Bar in Hamburg betreibt - das "John Lemon".

Die "Yoko Mono"-Bar hatte im Sommer wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Vermieter ihren Standort im Hamburger Karoviertel aufgegeben, inzwischen wurde die Bar in der Neustadt unter dem Namen "Mono" wieder eröffnet. Das alte orangefarbene Bar-Schild ist mit an den neuen Standort gezogen, aber der Klebestreifen über dem Wort "Yoko" muss nun bleiben.

