Wohnhaus von Siegfried Lenz wird abgerissen

Das ehemalige Wohnhaus des 2014 verstorbenen Hamburger Schriftstellers und Ehrenbürgers Siegfried Lenz wird abgerissen. Wie ein Sprecher der Siegfried-Lenz-Stiftung dem Hamburg Journal bestätigte, haben die zuständigen Behörden den Abrissantrag genehmigt. Damit seien mögliche Pläne für ein Museum oder eine Gedenkstätte endgültig vom Tisch, hieß es.

Witwe soll eine Wohnung im Neubau beziehen

Nach Informationen des Hamburg Journals soll der Abriss des Hauses in der Preußerstraße im Stadtteil Othmarschen Ende kommender Woche beginnen. Lenz hatte in seinen letzten Lebensjahren mit seiner zweiten Ehefrau Ulla Reimer nur noch zeitweise in dem Haus gewohnt, das zuletzt als baufällig galt. Der literarische Nachlass des Schriftstellers ("Deutschstunde", "So zärtlich war Suleyken") wird vom Deutschen Literaturarchiv Marbach verwaltet.

Grundstück bleibt in Familienbesitz

In Hamburg kümmert sich die Siegfried-Lenz-Stiftung um das Gedenken an den Schriftsteller, der das Haus in Othmarschen mit seiner ersten Frau Liselotte 1963 bezogen hatte. Nach Angaben der Stiftung sei das Haus nicht denkmalgeschützt und für ein Museum viel zu klein. Das Grundstück bleibe jedoch in Familienbesitz, erklärte der Vorsitzende der Stiftung, Günter Berg.

Anwohner sprechen sich für neuen Straßennamen aus

Dort soll ein Wohnhaus mit drei Wohneinheiten errichtet werden, eine Wohnung ist nach Angaben der Stiftung für die Witwe von Siegfried Lenz vorgesehen. Unklar bleibt nach der Abrissentscheidung, wie das Gedenken an Lenz in Hamburg bewahrt werden soll. Einige Anwohner haben jetzt vorgeschlagen, die Preußerstraße nach Siegfried Lenz zu benennen.

