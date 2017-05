Stand: 12.05.2017 07:30 Uhr

Wirtschaft zufrieden mit dem Hamburger Senat

Knapp 80 Prozent der Unternehmer im Norden geben dem rot-grünen Senat von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) gute Noten. Zufrieden sind sie vor allem mit der "politischen Durchsetzungskraft" und dem "wirtschaftsnahen Auftreten" von Scholz. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zustimmung jedoch etwas. Das liegt vor allem an der schwächelnden SPD im Bund, so Uli Wachholtz, Präsident des Unternehmensverbandes Nord (UV Nord). Er spricht dabei vom "Schulz-Effekt", der auf Scholz übergreife.

Kultur- und Finanzbehörde weit vorn

Am beliebtesten bei den Unternehmen ist Kultursenator Carsten Brosda, gefolgt von Finanzsenator Peter Tschentscher (beide SPD). Die Wirtschaftsbehörde hingegen landet nur im Mittelfeld, vor allem wegen der Probleme beim Verkehr und im Hafen. Die Unternehmen erwarten hier ein Bekenntnis zur langfristigen Verbesserung und "wirtschaftspolitische Akzente zur Stärkung insbesondere des Mittelstandes".

"Fehlende Nähe zur Realität"

Scharfe Kritik übt der UV Nord an Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und dessen Luftreinhalteplan. Wachholtz spricht in diesem Zusammenhang von grüner Ideologie und fehlender Nähe zur Realität. "Wenn Politik und Wirtschaft an der Stelle im Vorfeld nicht miteinander sprechen, dann ist das schlechte Politik", sagt er. Auf den letzten Plätzen landen Schulsenator Ties Rabe (SPD) und Justizsenator Till Steffen (Grüne).

Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein verbesserungsfähig

Verbesserungspotenzial sehen die befragten Unternehmen bei der konkreten länderübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, etwa in gemeinsamen Ausschüssen. Hier liegt die Zufriedenheit nur bei 38 Prozent.

Norddeutsche Unternehmen bewerten Senat positiv NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.05.2017 06:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Die norddeutschen Unternehmen sind mehrheitlich zufrieden mit den ersten Monaten des Jahres. Fast 90 Prozent der Betriebe mit steigenden oder gleichbleibenden Umsätzen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video Debatte über saubere Luft: Kritik an Fahrverboten Die Hamburgische Bürgerschaft hat darüber gestritten, wie man die Luft in Hamburg sauberer machen kann. Die Grünen verteidigten Fahrverbote, die CDU warf Bürgermeister Scholz Wortbruch vor. (10.05.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2017 | 08:00 Uhr