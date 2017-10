Stand: 14.10.2017 09:03 Uhr

Winternotprogramm startet am 1. November

In Hamburg wird es auch in diesem Winter wieder ein Übernachtungsprogramm für Obdachlose geben. Laut Sozialbehörde stehen ab dem 1. November insgesamt 760 Schlafplätze zur Verfügung. Neben dem bekannten Standort Schaarsteinweg 14 in der Innenstadt mit 360 Plätzen ist der Standort Friesenstraße 22 im Stadtteil Hammerbrook mit 400 Plätzen hinzugekommen. Eine Aufstockung sei je nach Bedarf möglich, teilte der Senat am Freitag mit. Hinzu kämen 113 Plätze in Wohncontainern bei Kirchengemeinden und weiteren Einrichtungen. Zudem stehe in Notfällen allen Personen eine Wärmestube in der Hinrichsenstraße 4 in Borgfelde zur Verfügung.

Längere Öffnungszeiten und Gepäckaufbewahrung

Die Standards der Unterbringung und Versorgung in der kalten Jahreszeit sind laut Senat gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht worden. Unter anderem gebe es zum ersten Mal eine Gepäckaufbewahrung mit verschließbaren Schränken. Auch die Öffnungszeiten seien ausgeweitet worden: von täglich 17 bis 9.30 Uhr des darauffolgenden Tages anstatt zuvor 9 Uhr.

Außerdem könnten Obdachlose auch in diesem Winter eine Sozial- und Perspektivberatung bekommen. Nach Angaben des Senats wurden 278 Menschen aus dem letzten Winternotprogramm in das soziale Hilfesystem integriert - so viele Männer und Frauen wie nie zuvor, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). "Wir wollen den Menschen Auswege aus der Obdachlosigkeit zeigen und sie dabei begleiten, das Leben auf der Platte hinter sich zu lassen", sagte sie. Die Senatorin dankte allen, die sich wieder am Winternotprogramm beteiligen und Unterkünfte zur Verfügung stellen. "Auch die Unterstützung durch Ehrenamtliche ist von großer Bedeutung - für die Obdachlosen und die Stadt", sagte Leonhard.

