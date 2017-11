Stand: 03.11.2017 07:17 Uhr

Winterdom startet mit drei Neuheiten

Heute geht's wieder los: Mit neuen Fahrgeschäften und Motto-Partys startet der Hamburger Dom am Nachmittag sein Winterspektakel auf dem Heiligengeistfeld. Zu den neuen Attraktionen gehören ein Kinderkettenkarussell, eine Riesenschaukel und eine Flugmaschine: "Propeller - No Limit" beschleunigt frei schwingende 360-Grad-Gondeln auf 90 Stundenkilometer, wobei die Mitfahrer Loopings in 40 Metern Höhe erleben dürfen.

Starke Nerven und einen festen Magen brauchen Besucher auch für die "Königin der Riesenschaukeln". Wer bei Best XXL Exclusive einsteigt, wird bis zu 45 Meter hoch geschleudert und dabei hin- und hergedreht. Für ganz junge Dom-Besucher bietet das Kettenkarussell "Ottifanten-Flieger" ein eher kindgerechtes Vergnügen.

Eröffnungsparty mit dem Bürgermeister

Für rund 250 Schaustellerbetriebe mit insgesamt 2.000 Mitarbeitern sei der Dom die Existenzgrundlage, erklärte die Wirtschaftsbehörde. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird zur Eröffnung heute Abend erwartet. NDR 90,3-Moderatorin Petra Passig und DJ Michael Wittig sorgen für die passende Eröffnungsstimmung im Dithmarscher Festzelt.

Familientag und Feuerwerk

Der Winterdom ist montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr geöffnet, freitags und sonnabends von 15 bis 0 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Jeden Mittwoch ist Familientag mit vielen Ermäßigungen und jeden Freitag gibt es um 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk.

