Wieder brennen Polizeiwagen in Hamburg

In der Nacht zu Montag sind auf dem Gelände der Polizeiwache in der Grundstraße in Hamburg-Eimsbüttel mehrere Polizeiwagen in Brand geraten. Um 2.45 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall, unmittelbar danach loderten Flammen aus einem Hinterhof. Zunächst brannten zwei Polizeiautos, kurz darauf griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Insgesamt brannten sechs Polizeitransporter aus, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Es werde untersucht, ob es sich mit Blick auf den bevorstehenden G20-Gipfel um eine politisch motivierte Brandstiftung handelt, sagte ein Polizeisprecher.

Feuer in der Grundstraße NDR 90,3 - Hamburg Journal - 27.03.2017 06:50 Uhr Autor/in: Fricke, Peer In Hamburg-Eimsbüttel haben mehrere Polizeifahrzeuge gebrannt. In einem Augenzeugen-Video können Sie sehen, wie die Autos gelöscht werden.







Meterhohe Flammen

Die Flammen schlugen zeitweise meterweit hoch, es kam zu Verpuffungen. Die Feuerwehr rückte mit drei großen Löschfahrzeugen an. Da die brennenden Fahrzeuge auf dem Hinterhof abgestellt waren, kamen die Feuerwehrleute nur mit dem Schlauch auf den Hinterhof. Dutzende auf der angrenzenden Marktfläche parkende Autos waren durch eine Mauer vom Feuer abgeschirmt, die Feuerwehr besprühte sie auch mit Wasser, um einen Übergriff der Flammen durch Funken zu vermeiden.

Etwa nach einer halben Stunde hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Polizisten suchten die Umgebung ab. Mehrere Beamte waren mit Taschenlampen auf dem Marktplatz Grundstraße unterwegs, offenbar um Spuren zu suchen.

Bekennerschreiben nach Bränden in Altona und Winterhude

Erst am 17. März war ein zum Schutz von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) abgestellter Mannschaftswagen der Polizei in Altona-Altstadt völlig ausgebrannt. Kurz zuvor war bereits im Stadtteil Winterhude ein Wagen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Flammen aufgegangen. Im Internet hatten sich Unbekannte anonym unter der Überschrift "In Hamburg sagt man tschüss - auch zu Bullenkarren" zu den Anschlägen bekannt. Der Staatsschutz ermittelt.

Anfang Juli treffen sich in Hamburg beim G20-Gipfel Staats- und Regierungschefs aus Industrie- und Schwellenländern.

