Wieder Verkehrschaos nach Wasserrohrbruch

Erneut sorgt ein Rohrbruch für Staus auf einer Hamburger Hauptstraße: Weil eine Trinkwasserleitung geborsten ist, wurde die Bahrenfelder Chaussee am Donnerstagnachmittag mitten im Feierabendverkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Bornkampsweg und Von-Sauer-Straße in beiden Richtungen.

Fahrbahn muss erneuert werden

Auf Höhe der Hausnummer 52 kam es "zu massivem Wasseraustritt im Gehwegbereich", teilte Hamburg Wasser mit. Der Gehweg sei durch die geplatzte Trinkwasserleitung an der Stelle massiv überflutet worden. Die Trinkwasserversorgung sei aber nicht betroffen. Am Abend stellte sich heraus: Die Bahrenfelder Chaussee ist auf Höhe der Von-Sauer-Straße unterspült. Die Trinkwasserleitung muss repariert und der Fahrbahnbelag erneuert werden. Also werden auch in den kommenden Tagen keine Autos oder Lastwagen dort fahren können.

Wasserrohrbruch in Bahrenfeld NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.09.2017 20:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Erneut legt ein geborstenes Rohr den Verkehr an einer Hamburger Hauptstraße für Tage lahm: Die Bahrenfelder Chaussee wurde gesperrt. Die Fahrbahn muss erneuert werden.







Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, wird sich erst am Freitag zeigen. Dann wird untersucht, ob auch die beiden anderen dort verlaufenden Rohre beschädigt sind. Im schlimmsten Fall kann es Wochen dauern.

Verkehr wird weiträumig umgeleitet

Die Polizei leitet den Verkehr großräumig um: Noch vor der Autobahn sollen Autofahrer in die Theodorstraße Richtung Friedensallee abfahren. Auf der anderen Seite werden Verkehrsteilnehmer in den Bornkampsweg geleitet. Es bildeten sich am Donnerstag lange Staus im Westen der Stadt.

In den vergangenen Monaten hat es bereits mehrere Wasserrohrbrüche an Hauptverkehrsadern gegeben. Betroffen waren die Kollaustraße, die Kieler Straße, die Max-Brauer-Allee und zuletzt die Amsinckstraße.

Karte: Wasserrohrbruch in Bahrenfeld

