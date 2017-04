Stand: 05.04.2017 18:58 Uhr

Wieder Obdachloser bei Brand verletzt

In Hamburg hat erneut die Schlafstätte von Obdachlosen gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch ist an einem ehemaligen Discounter an der Reeperbahn ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine dort schlafende 46-Jährige wurde durch Geräusche wach und bemerkte den Brand. Sie weckte zwei neben ihr schlafende 30 und 49 Jahre alte Obdachlose.

Das LKA sucht Zeugen

Gemeinsam versuchte das Trio, den Brand zu löschen. Dabei erlitt der der 49-Jährige eine Atemwegsreizung, er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Landeskriminalamt ermittelt und sucht Zeugen.

Bereits Ende Januar war an den Hamburger Landungsbrücken die Schlafstätte von zwei Obdachlosen angezündet worden. Anschließend wurde gegen einen 29-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Ende Januar: Brandanschlag auf zwei Obdachlose Hamburg Journal - 31.01.2017 19:30 Uhr Zwei Obdachlose sind bei einem Feuer auf einem Parkdeck bei den Hamburger Landungsbrücken verletzt worden. Offenbar hat ein Unbekannter die Schlafstätte der beiden angezündet.







