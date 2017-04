Stand: 11.04.2017 12:54 Uhr

Wieder Autos in Hamburg ausgebrannt

Sechs Autos sind innerhalb von wenigen Stunden in Hamburg in Flammen aufgegangen. Am Montagabend brannten gegen 18 Uhr zwei Wagen in der Rothenhauschaussee im Stadtteil Bergedorf, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. In der Nacht zum Dienstag stand dann gegen 3 Uhr ein Fahrzeug in der Friedrichsberger Straße in Barmbek-Süd in Flammen. Der Wagen brannte vollständig aus und beschädigte dabei einen daneben stehenden Pkw, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte.

Noch ein Feuer in Rotherbaum

Etwa eine Stunde später brannten dann zwei Autos in der Dillstraße im Stadtteil Rotherbaum vollständig aus. Die Brandursachen und die Schadenshöhen sind in allen Fällen noch unklar.

Erst Ende März waren drei Autos im Stadtteil Blankenese ausgebrannt. Wenige Tage zuvor waren acht Polizeiautos durch eine Brandstiftung in Eimsbüttel zerstört oder beschädigt worden. Zu dieser Tat war ein Bekennerschreiben von Gegnern des G20-Gipfels in Hamburg im Internet aufgetaucht.

Brennende Autos in Rotherbaum Hamburg Journal - 11.04.2017 19:30 Uhr







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.04.2017 | 06:30 Uhr