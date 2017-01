Stand: 31.01.2017 14:11 Uhr

"Wir wollen uns nicht zu Opfern machen lassen" von Charlotte Horn, NDR Info

"Unmenschlich und ungerecht" - so beschreibt die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabai die Einreiseverordnung von US-Präsident Donald Trump. Diese sieht vor, dass Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern in den nächsten drei Monaten nicht mehr in die USA reisen dürfen - darunter auch der Iran. Nach Schätzungen der Bundesregierung sind in Deutschland mehr als 130.000 Menschen von dem Einreiseverbot betroffen - wenn sie neben dem deutschen auch einen Pass der betroffenen Länder haben. Für viele Iraner und deren Kinder ist das der Fall, denn sie können ihre iranische Staatsangehörigkeit nicht abgeben. Auch hier bei uns im Norden machen sich die Menschen jetzt Sorgen.

Eigentlich wollte Danial Ilkhanipour im März seinen Vater in Boston besuchen. Doch mit dem neuen Einreisestopp liegen die Pläne des Deutsch-Iraners erst einmal auf Eis. Die 144 Euro für den Visums-Antrag für die USA hatte der SPD-Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft schon überwiesen. Diese Woche wollte er sich um einen Termin im Konsulat kümmern. Ilkhanipour ist entsetzt über das Einreiseverbot: "Es ist irre. Wenn das in anderen Staaten, die nicht so demokratisch sind, möglich ist, dann kann man das vielleicht noch nachvollziehen. Aber diese Diskriminierung, als Mensch mit Migrationshintergrund kennt man das im Alltag hin und wieder, aber über Nacht eine Diskriminierung von staatlicher Stelle nur aufgrund der Nationalität - das ist unfassbar!"

Abdollahi fordert eine klare Haltung

Michel Abdollahi darf nicht in die USA reisen

Auch der deutsch-iranische Künstler und Reporter Michel Abdollahi ist empört über die Einreise-Verordnung: "Ich war im vergangen Jahr fünf, sechs Mal drüben. Ich habe viel Familie dort, und ich mag einfach das Land, die Herzlichkeit, die Leute. Und jetzt zu wissen, dass ich das nicht mehr kann, ist in erster Linie traurig."

Auf Facebook postete Abdollahi eine Nachricht an die deutsche Bundesregierung. Es gelte, die westlichen Werte zu verteidigen: "Wenn wir den Vereinigten Staaten und ihrem Präsidenten Paroli bieten wollen - und ich glaube, es wird noch eine ganze Menge passieren, wir haben erst sieben, acht Tage bisher geschafft -, dann müssen wir eine andere Haltung annehmen, eine souveränere, stärkere Haltung um deutlich zu machen: Wir machen das nicht mit."

"Das ist eine dramatische Situation"

Auch Niloufar Vadiati ist erschüttert. Seit fast zwei Jahren lebt die Iranerin in Hamburg und schreibt ihre Doktorarbeit in Stadtplanung. Gerade nach der Protest-Bewegung im Iran vor acht Jahren seien viele ihrer Freunde ins Ausland, vor allem in die USA geflohen: "Das ist eine dramatische Situation. Sie sind in den USA mit einem Visum. Sie sind nicht Flüchtlinge, aber auch sie können nicht in den Iran zurückgehen, weil sie politische Aktivisten im Iran waren. Sie sind jetzt akademisch in den USA. Ganz verrückt."

Eine iranische Freundin saß gerade im Flieger zurück nach New York, als der Erlass kam. Am Flughafen wurde sie in Handschellen von Beamten abgeführt. Diese befragten sie zu ihrer Einstellung zu Präsident Trump und überprüften die Nachrichten auf ihrem Handy. "Aber jetzt ist sie raus", sagt Vadiati erleichtert. "Sie ist jetzt in den USA; mit Unterstützung von Aktivisten und Rechtsanwälten."

Auch iranische Freunde in Deutschland machten sich plötzlich Sorgen um ihr Visum, erzählt Vadiati. Sie selbst wird in Hamburg an einer Demonstration gegen Trump teilnehmen. Bei Facebook haben sich schon fast 500 Leute angekündigt.

Hoffnung auf ein Ende der Verordnung

Auch Ilkhanipour ist froh über den weltweiten Protest. Sein Appell: "Wir wollen uns nicht zu Opfern machen lassen, sondern müssen jetzt kämpfen. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Und zwar nicht nur alle Iraner, Syrer und die betroffenen Staaten, sondern alle Menschen dieser Welt, die tatsächlich für westliche Rechte, Demokratie und Freiheit einstehen."

Er hofft, dass die Verordnung bald gekippt wird. Einen Flug nach Boston zu seinem Vater hat er zum Glück noch nicht gebucht.

