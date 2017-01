Stand: 15.01.2017 09:36 Uhr

Flüchtlingsheim in Blankenese verzögert sich weiter

Der Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Blankenese verzögert sich weiter. Denn mittlerweile beschäftigt die Unterkunft im Björnsonweg das Hamburgische Verwaltungsgericht - wegen einer neuen Klage eines Anwohners, wie NDR 90,3 berichtete. Für die Stadt ist das ein herber Rückschlag, denn die geplante Unterkunft in Blankenese hat Symbolwert.

Flüchtlinge sollen auch in reiche Nachbarschaft

Die Stadt will Flüchtlinge auch in gut situierten Vierteln unterbringen. Nun wird das in Blankenese aber ähnlich lange dauern wie schon in Harvestehude, wo Anwohner ebenfalls gegen die Unterkunft in der Sophienterrasse geklagt hatten.

Widersprüche bereits seit Frühjahr 2016

Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der Streit über die Flüchtlingsunterkunft im Björnsonweg bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Anwohner hatten Vorarbeiten wie das Fällen von 42 Bäumen verhindert. Per Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht konnten sie den Baubeginn zunächst stoppen, das Oberverwaltungsgericht bestätigte dann den Baustopp bis zum Ende des Widerspruchverfahrens.

Anwohner reicht Klage ein

Dieses läuft nun in Kürze ab. Eine Gerichtsprecherin bestätigte NDR 90,3 auf Anfrage, dass ein Anwohner nun gegen den Bau der Unterkunft eine Klage eingereicht hat. Da auch ein Eilantrag vorliegt, kann die Stadt weiterhin nicht mit den Bauarbeiten für das Dorf aus neun Pavillons beginnen. 192 Flüchtlinge will die Sozialbehörde darin unterbringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.01.2017 | 10:00 Uhr