Stand: 14.02.2017 08:31 Uhr

Wasserschaden verursacht Stau im Süden Hamburgs

An zwei Kilometer Stop and Go auf der Veddel haben sich Pendler schon gewöhnt. Heute fallen die Staus vor und auf den Elbbrücken allerdings deutlich länger aus: Wegen einer Unterspülung ist die Amsinckstraße teilweise gesperrt. Zwischen Heidenkampsweg und Süderstraße steht stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Sonst sind es drei Spuren.

Kleines Loch mit großer Wirkung NDR 90,3 NDR 90,3 Aktuell Wegen eines Wasserschadens musste die Fahrbahn der Amsinckstraße aufgefräst werden. Der Schaden ist behoben, die Bauarbeiten dauern aber noch an. Bilder vom Morgen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verkehr staut sich fast bis zum Maschener Kreuz

Der Verkehr staute sich am Morgen kilometerlang zurück - über Elbbrücken, Veddel und A 1 bis zum Maschener Kreuz. Autofahrer haben kaum Chancen, die Stelle zu umfahren: Weil die Ampelanlagen in den umliegenden Straßen nicht für Tausende Fahrzeuge ausgelegt sind, gibt es keine offizielle Ausweichempfehlung. Wer kann, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Schaden behoben, Bauarbeiten dauern an

Die Fahrbahn wurde schon am Montag auf rund sechs Quadratmetern aufgefräst. Wie ein Sprecher von Hamburg Wasser erklärte, ist der Schaden inzwischen behoben. Demnach war in rund dreieinhalb Metern Tiefe ein Abwasserrohr von einem Schacht abgerissen - vermutlich durch die Kräfte des Schwerlastverkehrs und heftige Erschütterungen. Die Bauarbeiten werden allerdings noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Zunächst muss neuer Asphalt aufgebracht werden. Vor 17 Uhr ist deshalb mit einer Freigabe der beiden derzeit gesperrten Spuren nicht zu rechnen.

Mit täglich rund 65.000 Autos zählt die Amsinckstraße zu den Hauptausfallrouten Hamburgs.

"Hohlraum unter der Fahrbahn gefunden" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.02.2017 09:00 Uhr Wasserschaden an der Amsinckstraße: Thomas Tetau von Hamburg Wasser über die Ursache für die Baustelle, die zu kilometerlangen Staus führte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.02.2017 | 08:30 Uhr