Stand: 08.02.2017 06:31 Uhr

Warnstreik am Hamburger Flughafen hat begonnen

Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeiter am Hamburger Flughafen heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Beschäftigte der Flugzeug- und Gepäckabfertigung, des Terminal-Busverkehrs sowie von Reinigungsdiensten sollen die Arbeit niederlegen. Der Ausstand hat um 4 Uhr begonnen und soll im Laufe des Tages beendet werden, wie ver.di mitteilte. Wie viele Mitarbeiter sich am Streik beteiligten, ist nicht bekannt. Am Morgen gab es bei der Abfertigung noch keine größeren Verzögerungen. Der Flughafen schließt Auswirkungen auf den Flugverkehr nicht aus, will diese aber so gering wie möglich halten, wie eine Sprecherin ankündigte. Aktuelle Informationen erhalten Passagiere auf der Internetseite des Hamburg Airports.

Ver.di nennt Angebot "unzureichend"

Ver.di Hamburg kritisierte das aus ihrer Sicht "unzureichende" Arbeitgeberangebot in der Tarifrunde der Bodenverkehrsdienste. Die Gewerkschaft fordert für die rund 850 Beschäftigten in drei Firmen eine monatliche Tariferhöhung von 250 Euro. Außerdem sollen Befristungen und Teilzeitverträge über wenige Arbeitsstunden abgeschafft werden.

Die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg hat in vier Tarifrunden eine Erhöhung angeboten, die nach Gewerkschaftsangaben für einen Großteil der Beschäftigten unterm Strich letztlich nur 25 Euro mehr im Monat bedeuten würde. Das sei zu wenig. Die Arbeitnehmervertreter fordern, dass die Mitarbeiter von Flughafen-Gewinnen profitieren sollen.

Erster Abflug um 6 Uhr geplant

Der erste Abflug ist heute nach Angaben des Flughafens für 6 Uhr nach Lissabon terminiert, das erste ankommende Flugzeug für 7.35 Uhr aus München. Auch in Berlin soll das Bodenpersonal an den Flughäfen Tegel und Schönefeld die Arbeit niederlegen.

