Waffen-Prozess muss neu aufgerollt werden

In 16 langen Sitzungen ist vor dem Amtsgericht Hamburg seit März vergangenen Jahres verhandelt worden. Jetzt platzte der Prozess, er muss komplett neu aufgerollt werden. Der Grund: Erst am letzten Verhandlungstag entschied das Gericht, eine Kernfrage mithilfe eines Gutachtens klären zu lassen: Hat die Justizbehörde eine verbotene Kriegswaffe in den Handel gelangen lassen oder nicht? Prüfen soll das jetzt das Bundeskriminalamt. Weil eine solche Untersuchung aber nicht auf die Schnelle zu bekommen ist, hat das Amtsgericht die Verhandlung ausgesetzt. Sie müsste deshalb zu einem späteren Zeitpunkt von Beginn an erneut durchgeführt werden, teilte das Gericht auf Nachfrage von NDR Info mit.

Waffenexperte Lars Winkelsdorf angeklagt

Ausgangspunkt des Verfahrens ist eigentlich eine Art "Eulenspiegelei": Angeklagt ist der 40 Jahre alte Waffenexperte Lars Winkelsdorf. Er hatte im März 2013 mit einer spektakulären Aktion gegen eine Praxis protestieren wollen, die er für fragwürdig hält. In Begleitung von Journalisten lieferte er Waffen bei der Justizbehörde ab. Die Waffen hatten die Behörden bei sogenannten Waffennarren beschlagnahmt. Doch statt sie zu vernichten, übergab die Behörde die Schießgeräte einem lizenzierten Waffenhändler aus Hamburg-Eppendorf.

Kriegswaffe unter den Waffen?

Bei der Staatsanwaltschaft aber kam diese "Protestaktion" des Waffenexperten gar nicht gut an. Sie sieht in dem Vorgehen des 40-Jährigen einen Verstoß gegen das Waffenrecht und stellte ihn vor Gericht. Pikant dabei: Im Laufe des Verfahrens stellte sich heraus, dass sich unter den Waffen, die die Staatsanwaltschaft an den Händler weitergegeben hat, möglicherweise auch eine scharfe Maschinenpistole vom Typ "BWT 5k" befunden haben könnte - der Nachbau einer Waffe des Herstellers "Heckler und Koch", die auch beim Militär zum Einsatz kommt. In einem Gutachten des Landeskriminalamtes Hamburg, das zu den Gerichtsunterlagen gehört, wird diese Waffe als "Kriegswaffe im technischen Sinne" bezeichnet. Kriegswaffen - insoweit ist man sich bei Gericht einig - dürfen unter gar keinen Umständen weitergegeben werden, auch nicht an lizenzierte Waffenhändler.

Peinliche Fragen für die Justizbehörde

Es steht also auch die Frage im Raum, ob die Justizbehörde mit der Weitergabe an den Eppendorfer Händler objektiv gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben könnte. Sollte das Bundeskriminalamt zu den Ergebnis kommen, dass es sich bei der Maschinenpistole auch im rechtlichen Sinne um eine Kriegswaffe gehandelt hat, könnten auf die Justizbehörde peinliche Fragen zukommen.

Schöffengericht kann höhere Strafen verhängen

Doch auch für den Waffenexperten Winkelsdorf ist die Entwicklung nicht ohne Risiko. In seiner Antwort auf die Anfrage von NDR Info teilte das Gericht mit, dass bei einer Neuauflage des Verfahrens nicht, wie bisher, ein Einzelrichter am Amtsgericht, sondern das Schöffengericht zuständig sein könnte. Im Klartext: Schöffengerichte können deutlich höhere Strafen verhängen. Der Grund: Sollte es sich tatsächlich um eine Kriegswaffe handeln, könnte die "Eulenspiegelei" des Waffenexperten juristisch als Verbrechen und nicht nur als Vergehen gewertet werden. Verbrechen sind Taten, die mit einem Mindestmaß von einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Immerhin befand sich die "BWT5" unter jenen Waffen, die Winkelsdorf bei der Justizbehörde abgeliefert hatte.

Für Winkelsdorfs Anwalt, den renommierten Hamburger Strafverteidiger Uwe Maeffert, ist das Ganze ein "Possenspiel". Er habe im Verfahren rechtzeitig ein Gutachten über die Waffe eingefordert und gleich zu Beginn des Prozesses angeboten, das Verfahren einzustellen. Hier solle ein Exempel an einem Mann statuiert werden, der gute Gründe habe, den staatlichen Umgang mit Waffen zu kritisieren.

