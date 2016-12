Stand: 29.12.2016 14:33 Uhr

Voß: Rechtsextreme Szene in Hamburg stagniert

Seit diesem Jahr beobachtet der Verfassungsschutz auch in Hamburg die "Reichsbürger" und die "Identitäre Bewegung". Insgesamt wächst der rechtsextremistische Bereich nicht, so der Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes Torsten Voß. So stagnierten beispielsweise die Mitgliederzahlen der NPD. Es gebe allerdings neue Gruppierungen.

"Reichsbürger" und "Identitäre" auch in Hamburg

"Wir reden über 50 Reichsbürger, die dem Verfassungsschutz bekannt sind", sagte Voß. Mit der "Identitären Bewegung" und den "Reichsbürgern" gebe es zwei Objekte, die der Verfassungsschutz jetzt in die Beobachtung genommen habe. Das könne man nicht mit 1.600 in Bayern oder 500 in Niedersachsen vergleichen. Aber man habe dieses Phänomen eben auch in Hamburg.

Häufig antisemitisch und ausländerfeindlich

"Reichsbürger" leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und berufen sich auf das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937. Sie sind häufig antisemitisch und ausländerfeindlich. Es hatte mehrfach Angriffe von "Reichsbürgern" auf Sicherheitskräfte gegeben. In Bayern wurde ein Polizist von einem "Reichsbürger" erschossen.

"Identitäre Bewegung" mit 35 Mitgliedern in Hamburg

Die "Identitäre Bewegung" warnt vor einer angeblichen Überfremdung und spricht insbesondere Muslimen das Recht auf Anwesenheit in Europa ab. Seit einem halben Jahr hat die Bewegung eine eigene Organisation mit 35 Mitgliedern in Hamburg.

