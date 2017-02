Stand: 25.02.2017 06:36 Uhr

Vorsitzender von DITIB-Gemeinde tritt zurück

Der Vorsitzende der türkischen DITIB-Gemeinde in Hamburg-Wilhelmsburg, Ishak Kocaman, hat nach Kritik an seinen Facebook-Postings seinen Rücktritt erklärt. In einer Stellungnahme habe er sich klar zur demokratischen Grundordnung bekannt und zugleich bedauert, dass durch einen aus dem Kontext gerissenen Text ein falscher Eindruck entstanden sei, teilte die Islamische Religionsgemeinschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein (DITIB Nord) am Freitag mit. Nach einem Bericht des NDR Magazins Panorama 3 hatte der Vorsitzende des Moscheevereins auf Facebook das Foto eines Imams mit dem Zitat gepostet: "Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran." In einem weiteren Post habe er Türken und Kurden, die nicht Muslime sind, beleidigt.

Spalten statt integrieren: Einblick bei DITIB Panorama 3 - 21.02.2017 21:15 Uhr Immer wieder äußern sich DITIB-Vertreter antidemokratisch. Reporter von Reporter 3 sind in Hamburg-Wilhelmsburg auf erstaunliche Aussagen auf Facebook gestoßen.







Der Fernsehbeitrag veranlasste die CDU-Bürgerschaftsfraktion, erneut die Aussetzung des Staatsvertrags zwischen der Stadt Hamburg und DITIB zu fordern. Die Zitate gäben nicht die Haltung des Vereinsvorsitzenden wieder, erklärte DITIB Nord. Sie stammten von einem ehemaligen türkischen Prediger, der mit den Äußerungen auf die Unterdrückung von Frauen in der Türkei durch das früher geltende Kopftuchverbot in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aufmerksam machen wollte. "DITIB Nord und die ihr angeschlossenen 35 Ortsgemeinden bekennen sich unmissverständlich zu unserer demokratischen und gesellschaftlichen Werte- und Grundordnung", hieß es in der Erklärung weiter. Der Imam habe in Wilhelmsburg jahrelang gute Integrationsarbeit mit muslimischen Jugendlichen geleistet, sein Rücktritt sei "ehrenhaft".

