Stand: 05.10.2017 19:29 Uhr

Vor G20-Prozessen: Farbanschlag auf Gericht

Waren es G20-Gegner? Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen Farbbeutel und Steine auf die Fassade des Amtsgerichts Altona geworfen. Dort finden fast täglich Prozesse gegen mutmaßliche G20-Randalierer statt. Eine Eingangstür und Scheiben wurden beschädigt. Jetzt ermittelt der Staatschutz, weil die Polizei davon ausgeht, dass die Tat politisch motiviert ist.

Bewährungsstrafe für Italiener

Später am Tag wurden dort zwei Gewalttäter verurteilt - zu Bewährungsstrafen. Ein 32-jährige Italiener gestand, am Abend des 7. Juli in der Nähe des linksautonomen Zentrums Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel einen faustgroßen Stein gezielt auf Polizisten geworfen zu haben. Der Stein zersplitterte auf dem Bordstein, ein Teil traf einen Beamten schmerzhaft am Fuß. Wenige Minuten später schleuderte der Angeklagte eine Flasche, die die Beamten nur knapp verfehlte. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung.

Farbbeutelanschlag auf Gericht in Altona NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.10.2017 07:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Unbekannte haben am Farbbeutel und Steine auf die Fassade des Amtsgerichts Altona geworfen. Dort finden fast täglich Prozesse gegen mutmaßliche G20-Randalierer statt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Holländer gesteht

Ein angehender Lehrer aus den Niederlanden räumte vor dem Amtsgericht Hamburg die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein und entschuldigte sich für seine Taten, wie ein Gerichtssprecher sagte. Demnach hatte der 33-Jährige in der Nacht zum 7. Juli im Stadtteil Eimsbüttel einen schweren Glasaschenbecher auf Polizisten geworfen und einen Beamten am Bein getroffen. Dann schleuderte er eine Glasflasche, die nur knapp in Kopfhöhe an den Polizisten vorbeiflog. Zwei weitere Flaschen warf er auf Polizeifahrzeuge. Die Polizeigewalt habe ihn wütend und traurig gemacht, sagte der Angeklagte zu seinem Motiv. Der Richter nahm ihm das nicht ab. Er sei mit einem Tuch vermummt gewesen, habe also mit einer Eskalation gerechnet.

Videos 18:31 G20-Gipfel: Als Hamburg brannte NDR Fernsehen Der G20-Gipfel hat in Hamburg Spuren hinterlassen. Der Film rekonstruiert die gewalttätigen Ausschreitungen anhand bislang unveröffentlichter Notizen. Video (18:31 min)

Bei der Urteilsverkündung im Amtsgericht Altona applaudierten die knapp 30 Zuschauer und jubelten, was der Richter mit einem Schmunzeln hinnahm. Sein Beschluss, eine DNA-Probe des italienischen Angeklagten nehmen zu lassen, wurde mit Buh-Rufen quittiert.

Weiterer Zwischenfall im Flur

Auf dem Gerichtsflur kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Zuschauer griffen in Gegenwart von drei Justizbeamten einen Presse-Fotografen an und beschädigten dessen Ausrüstung.

Die juristische Aufarbeitung der G20-Krawalle geht weiter: In Altona werden bald die Prozesse um die Demonstranten verhandelt, die während des Gipfels am Rondenbarg festgenommen wurden. Deren Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil es bei den Verhaftungen zu Verletzungen kam und im Nachhinein Zweifel aufkamen, ob die Demonstranten wirklich wie behauptet Polizisten attackiert hatten.

Alles zum G20-Gipfel mit Video Flasche traf Frau bei G20-Demo - Mann schweigt Er wollte während einer Anti-G20-Demonstration offenbar Polizisten mit einer Flasche bewerfen, traf aber eine Frau am Kopf: Der Prozess gegen einen 23-Jährigen aus Österreich hat begonnen. mehr G20-Gipfel in Hamburg Der G20-Gipfel 2017 fand am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Im Dossier finden Sie News, Videos, Bilderstrecken und Reaktionen auf das zu Ende gegangene Gipfeltreffen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2017 | 07:00 Uhr