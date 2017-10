Stand: 09.10.2017 06:40 Uhr

Vier Busse krachen ineinander - 14 Verletzte

Bei einem Unfall am Busbahnhof in Hamburg-Harburg sind am Sonntagabend vier Linienbusse ineinandergefahren. 14 Menschen wurden verletzt, 13 davon leicht und eine Person "mittelschwer", wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Betroffen waren auch zwei Kinder und die vier Busfahrer.

Zwei Busse wollten zeitgleich losfahren

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten zwei Busse in der Hannoverschen Straße nahezu zeitgleich losfahren. Dabei hätten sie sich "seitlich berührt". Ein Fahrzeug wich dabei aus und fuhr gegen einen parkenden Bus, der wiederum einen vor ihm stehenden Linienbus rammte.

Die Polizei ging von einem hohen Sachschaden aus. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Feuerwehrsprecher zu Unfall in Harburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.10.2017 06:00 Uhr Autor/in: Jan Ole Unger Kollision am ZOB in Hamburg-Harburg: Nach dem Unfall mit vier Bussen in Harburg nennt Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger Details zu den Verletzten.







