Vermutlich Reizgas am Flughafen versprüht

Rettungseinsatz am Hamburger Flughafen: Weil mehrere Menschen über Atemwegsreizungen geklagt haben, wurde der Airport am Sonntag um 12.32 Uhr gesperrt, rund eine Stunde später aber wieder geöffnet. Auch der Flugbetrieb wurde wieder aufgenommen. Die Terminals waren zwischenzeitlich geräumt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Mutmaßlich sei Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas versprüht worden, teilte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagnachmittag mit. Man habe eine entsprechende Kartusche gefunden.

Neun Menschen kamen in Krankenhäuser

Das Pfeffespray könnte der Ursprung für die Geruchsbelästigung und die gesundheitlichen Probleme der Menschen sein, wie die Feuerwehr erklärte. Zahlreiche Reisende hätten über Augenbrennen und Reizhusten geklagt. Die Feuerwehr richtete Behandlungsplätze ein, etwa 70 Rettungskräfte waren vor Ort. 68 Menschen seien untersucht worden, neun kamen in Krankenhäuser, erklärte die Feuerwehr. Der Stoff habe sich dann über die Klimaanlage im Gebäude verteilt. Man gehe nicht von einem Terroranschlag aus.

13 Flüge betroffen

Hunderte Reisende hatten zwischenzeitlich bei eisigen Temperaturen vor dem Airport ausharren müssen. Auf dem Onlineportal flightradar24.com, das Flugverbindungen weltweit anzeigt, waren mehrere Flüge zu sehen, die von Hamburg auf andere Flughäfen umgeleitet wurden. Von der vorübergehenden Sperrung des Flughafens waren insgesamt 13 Flüge betroffen, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Zwei von ihnen seien nach Bremen umgeleitet worden. Später seien die Maschinen wieder nach Hamburg zurückbeordert worden. Die übrigen Flugzeuge hätten entweder auf der Bahn warten oder in der Luft kreisen müssen. Auch die Zufahrten zum Flughafen waren gesperrt worden, der S-Bahn-Verkehr zum Airport war unterbrochen.

