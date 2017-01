Stand: 14.01.2017 15:41 Uhr

Vergebliche Suche nach Leiche in der Elbe

Polizei und Feuerwehr haben am Sonnabend in der Elbe in der Nähe des Museumshafens in Hamburg-Övelgönne vergeblich nach einer Wasserleiche gesucht. Nach drei Stunden wurde die Suche um kurz nach 15 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen, wie NDR 90,3 berichtet. Zuvor habe es Hinweise von Schiffsführern gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Suche mit Booten und an Land - ohne Erfolg

Gleich drei Barkassenführer hatten am Mittag die Nautische Zentrale alarmiert, dass vor Neumühlen etwas treibe, was möglicherweise auch eine Leiche seien könnte. Die Polizei schickte zwei Boote und begann mit der Suche. An Land suchten die Besatzungen von sieben Streifenwagen die Uferzonen ab. Zudem wurde ein Spezialhubschrauber der Bundespolizei aus Niedersachsen angefordert. Aber das Einzige, was zwischenzeitlich entdeckt wurde, war ein treibender Baumstamm, hieß es von der Polizei.

HSV-Manager weiter vermisst

In Hamburg wird seit Tagen nach dem verschwundenen HSV-Merchandising-Chef Timo Kraus gesucht. Experten hielten es für nicht ausgeschlossen, dass der Körper des Vermissten aufgetrieben war. Der 44-Jährige war zuletzt in der Nacht zum vergangenen Sonntag auf den Landungsbrücken gesehen worden. Die Polizei schloss nicht aus, dass er in die Elbe gefallen sein könnte.

