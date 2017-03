Stand: 28.02.2017 19:51 Uhr

Verfassungsschutz will Wilhelmsburger Moschee prüfen

Die islamistischen und demokratiefeindlichen Facebook-Posts des zurückgetretenen Vorsitzenden der Ditib-Gemeinde, Ishak Kocaman, haben ein Nachspiel. Hamburgs Verfassungsschutz kündigte am Dienstag an, mögliche extremistische Strukturen bei der Ditib-Moschee Muradiye im Stadtteil Wilhelmsburg prüfen zu wollen. "Wir sind äußerst wachsam, wenn Gegner der Demokratie in Moscheen Einfluss gewinnen wollen", sagte Innensenator Andy Grote (SPD).

In Postings von Kocaman hieß es unter anderem: "Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran." Oder: "Ich spucke auf das Gesicht der Türken und Kurden, die nicht den Islam leben." Nach einem Bericht von Panorama 3 war der Imam der Ditib Moschee zurückgetreten und die türkisch-islamische Union hatte sich von Äußerungen auf Facebook distanziert. Die Einträge seien inzwischen entfernt, aber zuvor vom Verfassungsschutz gesichert worden. "Auch wenn es mittlerweile eine Distanzierung und einen Rücktritt gegeben hat - solche Vorgänge nehmen wir nicht auf die leichte Schulter", sagte Grote. Der Verfassungsschutz habe bereits in den vergangenen Jahren kritische Einzelfälle im Umfeld dieser Moschee festgestellt.

Opposition kritisiert den Senat

Die Fraktionen von SPD und Grünen in der Hamburger Bürgerschaft begrüßten die Entscheidung. "Ein guter und notwendiger interreligiöser Dialog hält uns nicht davon ab, bei antidemokratischen Tendenzen genau hinzuschauen", hieß es in einer Stellungnahme. Aus Sicht der CDU-Opposition reagieren die Behörden viel zu spät. Der Senat habe offensichtlich keinen Überblick darüber, was in Ditib-Moscheen vor sich gehe, sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll.

"Die Verschränkung von türkischer Regierung mit einer Religionsgemeinschaft in Hamburg darf es nicht geben", sagte die FDP-Politiker Anna von Treuenfels-Frowein und spielte auf den umstrittenen Islam-Staatsvertrag an.

Bürgerschaft berät über die Ditib-Moschee

Auch die Hamburgische Bürgerschaft wird sich heute (13.30 Uhr) mit den möglichen extremistischen Strukturen im Umfeld des türkischen Verbands Ditib Nord beschäftigen. Nachdem das Parlament bereits vor einem Monat im Zusammenhang mit dem Islam-Staatsvertrag über anti-christliche Bekundungen einzelner islamischer Gruppen sowie Geheimdienstvorwürfen gegen Ditib diskutiert hatte, geht es auf Antrag der CDU in der aktuellen Stunde nun um Vorgänge in der Wilhelmsburger Muradiye-Moschee.

