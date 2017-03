Stand: 20.03.2017 14:51 Uhr

Verdächtige Post an Gerichte und Ämter geschickt

Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Täter wegen der Versendung von verdächtigen Briefen. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, gingen bei fünf Amtsgerichten und fünf Finanzämtern der Stadt Sendungen ein, die ein unbekanntes weißes Pulver enthielten. Da ein Giftanschlag nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Polizisten und Feuerwehrleute untersuchten die betroffenen Gebäude. Zumindest bei zwei Briefen gab es nach einer Untersuchung Entwarnung: Am Amtsgericht Mitte und einer weiteren Behörde handelte es sich bei dem Pulver nur um harmlosen Zucker. Die Beamten gehen davon aus, dass auch in den anderen Briefen Zucker enthalten ist.

Weißes Pulver: Entwarnung an Amtsgerichten NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.03.2017 12:00 Uhr Bei dem weißen Pulver, das an fünf Hamburger Gerichte ging, handelt es sich offenbar lediglich um Zucker. Dennoch löste die Feuerwehr Großalarm aus, so wie am Amtsgericht Mitte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Absender bislang unbekannt

Mitarbeiter der Poststellen hatten die Briefe gefunden. Am Sievekingsplatz sollen etwa zehn Menschen mit dem Pulver in Berührung gekommen sein, in Bergedorf befanden sich mindestens zwei Mitarbeiter im Raum. Die alarmierte Feuerwehr schickte mehrere Notärzte zu den Gerichtsorten, wo die betroffenen Mitarbeiter untersucht wurden. Es wurden aber keine Vergiftungserscheinungen festgestellt.

Die Briefe werden jetzt von der Polizei nach und nach kriminaltechnisch untersucht. Informationen über den Absender gibt es bislang nicht. Es ist auch unklar, ob der Staatsschutz oder die Kripo die Ermittlungen weiterführt.

Verdächtige Briefe auch in anderen Bundesländern

Auch in anderen Bundesländern waren bei mehreren Justizbehörden in den vergangenen Wochen Briefe mit weißem Pulver eingegangen. Auch dieses Pulver stellte sich als ungefährlich heraus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.03.2017 | 14:00 Uhr