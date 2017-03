Vater und Sohn tot in Wohnung entdeckt

Zwei Leichen in Rothenburgsort gefunden

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.03.2017 22:00 Uhr Autor/in: Pfeifer, Werner

In Rothenburgsort hat offenbar ein Vater seinen neunjährigen Sohn getötet und dann Selbstmord begangen. Die Leichen wurden am Montagabend in einer Wohnung in der Ausschläger Allee gefunden.