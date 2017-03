Stand: 31.03.2017 15:46 Uhr

Union: Militante G20-Gegner an Einreise hindern

Die CDU/CSU-Innenpolitiker aus Bund und Ländern fordern ein hartes Vorgehen gegen militante G20-Gegner. Bei dem bevorstehenden Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli komme "eine neue Qualität der Gewaltbereitschaft" auf Hamburg zu. Erste Erkenntnisse über gewaltbereite G20-Gegner sprengten alles, was bislang bekannt geworden sei, erklärte der Vorsitzende der Konferenz der innenpolitischen Sprecher der Union, Thomas Blenke, am Freitag in Hamburg. "Alle waren erschreckt bis entsetzt, was da auf die Stadt zuzukommen scheint."

Gladiator fordert Einreiseverbot

Hamburgs innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Gladiator, forderte deshalb mehr Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern. Die sollen laut Innenbehörde auch schon in der nächsten Woche kommen. "Wir wollen Einreiseverbote für diejenigen, die als Gefährder bekannt sind", sagte Gladiator, mit Blick auf die Mobilisierung von Aktivisten etwa in Kanada, den USA oder Skandinavien.

Darüber hinaus müssten Linksextremisten in Hamburg Treffen an öffentlichen Orten verboten werden. "Es ist geradezu absurd, wenn diejenigen, die die Stadt angreifen wollen, sich in Universitäten und anderen Räumen darauf vorbereiten können", sagte der CDU-Innenpolitiker.

Studierende wollen Gipfel ganz verhindern

Unterdessen wollen Studierende in Hamburg verhindern, dass der G20-Gipfel überhaupt stattfindet. Am Freitag starteten sie die Kampagne "Gemeinsam statt G20". Es solle Druck auf den Hamburger Senat und die Bundesregierung aufgebaut werden, sagte die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Hamburg, Franziska Hildebrandt. Dafür sollen in der ganzen Stadt Unterschriften für eine Volkspetition gesammelt werden. Eine erste Demonstration soll es am 19. April geben. Ein Stapel Unterschriften wollen die Studierenden am 31. Mai an Abgeordnete der Bürgerschaft übergeben, zudem ist an diesem Tag eine weitere Demonstration geplant.

Nach der Brandstiftung an mehreren Polizei-Fahrzeugen in den vergangenen Wochen betonten die Asta-Vertreter, solche Anschläge seien nicht der richtige Weg, um den G20-Gipfel zu verhindern. "Wir wollen mit Argumenten überzeugen", betonte Hildebrandt. Sie räumte ein, dass die Kampagne zu einem späten Zeitpunkt beginne: "Wir starten jetzt und dafür intensiv", erklärte sie.

Zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli werden mehr als 100.000 Demonstranten erwartet, darunter mindestens 4.000 militante Linksextremisten. Laut Innenbehörde sollen mindestens 15.000 Polizisten im Einsatz sein.

