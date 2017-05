Stand: 05.05.2017 11:10 Uhr

Nach Unfall: A 7 Richtung Norden wieder frei

Auf der Autobahn 7 ist ein Lkw in der Baustelle zwischen Schnelsen-Nord und Schnelsen durch die Leitplanke gefahren und umgekippt. Der 40-Tonner blockierte in Richtung Süden alle Fahrspuren. Weil aus seinem Tank Diesel auf die Autobahn lief, musste aus Sicherheitsgründen auch die Gegenrichtung gesperrt werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr in beiden Richtungen auf zehn Kilometer Länge.

Die Fahrbahn Richtung Norden ist jetzt wieder frei. Richtung Süden wird sie vermutlich gegen Mittag wieder befahrbar sein. Die aktuelle Lage auf den Straßen in und um Hamburg finden Sie im NDR Verkehrsservice.

Unfall auf Höhe von Ikea

Der mit Schweinehälften beladene Kühllaster war auf der A 7 Richtung Elbtunnel unterwegs, als er gegen 3 Uhr in der Nacht in die Baustelle durch die Leitplanke raste. In Höhe Ikea kippte der Lastwagen dann um. Der Fahrer kam verletzt ins Albertinenkrankenhaus. Der Lkw wurde wieder aufgerichtet und abtransportiert.

Umleitung über B 4 war kurz gesperrt

Auch auf der Umleitungsstrecke Bundesstraße 4 gab es einen Unfall - sie musste kurzzeitig in beide Richtungen zwischen Bad Bramstedt und Quickborn gesperrt werden. Von der Sperrung sind auch die Umleitungsstrecken über die A 23, die Holsteiner Chaussee und die Oldesloer Straße betroffen. In diesem Bereich müssen Autofahrer auf jeden Fall auch mehr Fahrzeit mit einplanen.

