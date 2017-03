Stand: 22.03.2017 17:30 Uhr

US-Justiz ermittelt auch gegen Hapag-Lloyd

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ist wegen des Verdachts auf unerlaubte Preisabsprachen ins Visier der amerikanischen Justizbehörde geraten. Nach Informationen von NDR 90,3 stürmten FBI-Beamte in der vergangenen Woche ein Treffen der 20 größten Reedereien in San Francisco.

Fahnder platzen in "Box Club Meeting"

Ohne Voranmeldung kamen die Fahnder zum routinemäßigen Treffen des "Box Clubs", bei dem die Spitzen der weltweiten Top-Reedereien versammelt waren. Unter ihnen die Chefs von Maersk aus Dänemark, OOCL aus Hong Kong - und von Hapag-Lloyd aus Hamburg. Die versammelten Vorstandschefs bekamen Schreiben überreicht, in denen sie über die Ermittlungen informiert wurden. Die Spitzenmanager brachen daraufhin ihr Treffen ab, reisten eilig wieder in ihre jeweiligen Heimatländer zurück.

Hapag-Lloyd-Aktie verliert

Die Reedereien sollen jetzt Stellungnahmen abgeben. Ein Sprecher von Hapag-Lloyd erklärte, man arbeite mit den amerikanischen Behörden zusammen. Die US-Justizbehörde hat grundsätzlich Bedenken gegen die beiden großen neuen Reederei-Allianzen angemeldet, in denen sich die wichtigsten Schifffahrtsfirmen der Welt zusammengeschlossen haben. Die beiden Bündnisse kontrollieren so rund die Hälfte der Welthandelsflotte. Nach den ersten Berichten über die amerikanischen Ermittlungen stürzte die Aktie von Hapag-Lloyd ab - um rund sieben Prozent.

"Box Club" von Hapag-Lloyd-Chef gegründet

An den "Box Club Meetings" nehmen die obersten Manager der weltgrößten Container-Linien teil. "Box" steht dabei für die Container, um die sich bei den Reedereien alles dreht. Gegründet wurde der Club in den 70er-Jahren von dem damaligen Hapag-Lloyd-Chef Hans Jakob Kruse. Das Treffen findet regelmäßig an Orten rund um den Globus statt, diesmal in den USA.

Die Treffen werden von Anwälten protokolliert, die auch die Diskussion unterbrechen, wenn sie kartellrechtlich problematisch werden könnte. Die Reedereien tauschen sich aus über nichtkommerzielle Fragen, die alle betreffen - wie Sicherheit, Umweltschutz oder Piraterie.

