Stand: 20.04.2017 17:09 Uhr

UKE gibt Schädel aus Kolonialgebieten zurück

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) will 75 Schädel aus "kolonialem Kontext" an die Herkunftsländer zurückgeben. Die menschlichen Überreste hätten zur Neuropathologischen Sammlung Friedrichsberg gehört und seien nach deren Auflösung vermutlich 1942 ins UKE gekommen, teilte eine Sprecherin der Klinik am Donnerstag mit.

UKE findet Schädel aus Kolonialzeit NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.04.2017 16:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Das Hamburger UKE ermittelt in einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Es hat menschliche Schädel in seiner Sammlung entdeckt, die aus ehemals deutschen Kolonien stammen.







Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit

Das UKE hatte sich im vergangenen Jahr auf die Suche nach den Schädeln begeben und will damit seinen Teil dazu beitragen, die koloniale Vergangenheit Hamburgs aufzuarbeiten. Die Herkunft der Schädel habe mithilfe eines wiederentdeckten Inventarbuches geklärt werden können. Demnach stammten acht Schädel aus Afrika, zwei davon von ägyptischen Mumien, zwei aus Australien, zwei von neuseeländischen Maori, einer aus dem chinesischen Tsingtau und 13 aus Europa. Wissenschaftler hätten weitere 22 Schädel Süd- und Mittelamerika zuordnen können, 17 davon seien als "Inka-Mumien" gekennzeichnet gewesen.

Ziel: Rückführung in Herkunftsländer

"Die sterblichen Überreste sind weder in einer wissenschaftlichen Sammlung noch in einem Museum korrekt aufgehoben", erklärte der Dekan der medizinischen Fakultät, Uwe Koch-Gromus. Oberste Priorität sei die Rückführung in die Herkunftsländer. Zudem müsse gemeinsam mit Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft ein würdiger Gedenkort für die Kolonialvergangenheit Hamburgs gefunden werden.

Die Neuropathologische Sammlung Friedrichsberg hatte nach Angaben des UKE der Psychiater und Direktor der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg, Wilhelm Weygandt, zwischen 1905 und 1934 zusammengetragen. Laut Inventarbuch kaufte er sechs aus Afrika stammende Schädel - darunter den eines Herero - zwischen 1917 und 1924 von privaten Händlern. Mit der Sammlung wollten Rassekundler beweisen, dass Afrikaner minderwertig sind - dies war ein zentraler Bestandteil der Nazi-Ideologie.

